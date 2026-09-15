Palencia consigue 1,67 millones de euros de Red.es para impulsar la innovación y la transformación digital de su economía

El Ayuntamiento de Palencia ha conseguido la aprobación del proyecto ‘Palencia Smart Economy Lab’ dentro del programa RedCyTI de Red.es, que permitirá movilizar una inversión de 1.673.021,95 euros, con una financiación del 60 % por parte de Red.es. La iniciativa ha sido una de las cuatro seleccionadas en Castilla y León y tiene como objetivo aplicar tecnologías avanzadas para impulsar el desarrollo económico del comercio minorista, la hostelería y los servicios de la ciudad.

El proyecto, redactado desde la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palencia, permitirá crear un auténtico Living Lab de economía inteligente, utilizando datos, Inteligencia Artificial, sensores y herramientas de análisis del comportamiento del consumidor para ayudar a las empresas a mejorar su competitividad.

Entre sus principales actuaciones se encuentran la creación de un censo digital del tejido económico, la instalación de 50 sensores para medir los flujos peatonales, la participación de 75 establecimientos, el desarrollo de una plataforma de datos y la incorporación de agentes de Inteligencia Artificial capaces de generar recomendaciones para los negocios.

Además, el proyecto incorporará estudios de neuromarketing y comportamiento del consumidor, así como un programa de asesoramiento personalizado para los establecimientos participantes, con el objetivo de transformar los datos obtenidos en decisiones concretas que mejoren su actividad.

“Queremos poner la tecnología al servicio de nuestros comercios y empresas”

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado que “este proyecto supone un paso adelante muy importante para Palencia, porque nos permitirá utilizar la tecnología y los datos para conocer mejor nuestra economía y ayudar a nuestros comercios, hosteleros y empresas a ser más competitivos”.

Castro ha puesto también en valor “la capacidad del Ayuntamiento y de la ADL para diseñar proyectos ambiciosos y conseguir financiación que permita ponerlos en marcha”, señalando que “Palencia Smart Economy Lab no pretende únicamente incorporar tecnología, sino convertirla en una herramienta útil para generar actividad económica, apoyar a nuestras empresas y mejorar las decisiones que tomamos desde la Administración”.

Con esta iniciativa, Palencia se incorpora al grupo de ciudades que están utilizando las tecnologías avanzadas para impulsar la Smart Economy, con una estrategia que busca que los resultados obtenidos tengan continuidad y puedan beneficiar al conjunto del tejido económico de la ciudad.