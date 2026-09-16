Miriam Andrés confirma que la secretaria general se reincorporará a su puesto aunque mantiene la apelación

(ICAL) La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, confirmó hoy que el Ayuntamiento procederá a reincorporar a María Rosa de la Peña Gutiérrez al puesto de secretaria general municipal en cumplimiento de la resolución judicial que ordena la ejecución provisional de la sentencia dictada el pasado 11 de junio. Andrés recordó, no obstante, que el fallo no es firme y que el Consistorio mantiene recurrida la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Andrés explicó que la resolución judicial fue notificada formalmente al Ayuntamiento “esta misma mañana”, pese a que su contenido ya trascendió públicamente días atrás. “Este ayuntamiento no tenía la notificación formal”, señaló la regidora, quien recordó que “los autos y las sentencias surten plenos efectos desde la notificación formal”.

En este sentido, la alcaldesa mostró su sorpresa por que los medios de comunicación hubieran conocido el contenido de la resolución antes que el propio Consistorio y afirmó que le sorprendía todavía más que un grupo de la oposición (Vamos Palencia) dispusiera del auto, al considerar que la nota difundida por esa formación demostraba que conocía “con exactitud lo que decía el auto”.

La regidora reconoció que el equipo de Gobierno era consciente de que tenía “poco que hacer” ante la ejecución provisional del fallo, aunque defendió la decisión de oponerse a la misma. “La propia ley dice que ante un procedimiento favorable la ejecución provisional de la sentencia se despachará por el juzgado”, explicó.

En cualquier caso, Andrés confirmó que la reincorporación se producirá y que el Ayuntamiento ya está trabajando con el servicio de Personal para determinar cómo debe llevarse a cabo la recuperación de las funciones correspondientes a la Secretaría General.

La alcaldesa insistió en que la ejecución de la resolución judicial no supone recuperar la confianza que, según manifestó, se rompió durante el conflicto que desembocó en la salida de De la Peña del puesto. “La confianza no se recupera por muchas sentencias que haya”, sostuvo.

Andrés defendió que su posición responde a lo que vivió durante el procedimiento y a la documentación que manejó en aquel momento. “Sé lo que viví, sé los documentos que vi, sé lo que firmé, sé lo que se me ocultó”, manifestó. Por ello, sostuvo que una resolución judicial en primera instancia “no me va a quitar ni a imponer la confianza que pueda o no pueda tener en un funcionario”, en referencia a la secretaria general, funcionaria de habilitación nacional.

La alcaldesa destacó además la “estricta y estrecha relación con la Alcaldía” que, a su juicio, implica el desempeño de las funciones de Secretaría General en un ayuntamiento y reiteró que el Consistorio espera ahora la resolución del recurso presentado ante el TSJCyL para disponer de una sentencia firme sobre el fondo del asunto.

Andrés señaló también que el Ayuntamiento formuló ayer una “queja formal” ante el juzgado por la falta de notificación de la resolución al Consistorio, al ser la administración municipal la encargada de ejecutar el fallo.