Sucesos

Localizado un proyectil dentro de una vivienda en Villamuriel de Cerrato

Es probable que el artefacto date de la Segunda Guerra Mundial.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Localizado un proyectil dentro de una vivienda en Villamuriel de Cerrato | Guardia Civil

La Guardia Civil ha retirado un proyectil sin carga del sótano de una vivienda en la localidad de Villamuriel de Cerrato. Al encontrar el artefacto en el sótano de una casa, la propietaria avisó a la Guardia Civil. Una patrulla se desplazó rápidamente al lugar para custodiar el proyectil hasta la llegada de los especialistas del EDEX (Equipo de Desactivación de Explosivos) de la Comandancia de Burgos Tras realizar un exhaustivo análisis del objeto, observan que carece de carga explosiva en su interior, por lo que es retirado por los especialistas y trasladado para su posterior estudio. Desde Guardia Civil queremos recordar que, en caso de que una persona localice un posible artefacto explosivo, no debe nunca manipularlo, por el riesgo que ello supone, debiendo dar cuenta inmediatamente a la Guardia Civil, quien se encargará de su inspección y destrucción.

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