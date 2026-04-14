IU lleva una moción al Pleno solicitando su apoyo al Real Decreto Ley regulador de medidas en el alquiler para la prórroga de contratos

Izquierda Unida, a través de su representante en el Ayuntamiento de Palencia, Rodrigo San Martín, ha registrado una moción de cara a la celebración del pleno municipal del mes de abril, que tendrá lugar este jueves, en la que solicitan que el conjunto de la corporación municipal otorgue su apoyo al Real Decreto Ley regulador de medidas en el alquiler para la prórroga de contratos y se posicione en relación a las políticas de vivienda.

En el Consejo de Ministros del pasado 20 de marzo y tras una importante presión de los ministros y ministras de Sumar (agrupación política de la que forma parte Izquierda Unida, se aprobó el Real Decreto Ley 8/2026, que incorporó desde su entrada en vigor una prórroga extraordinaria de dos años para aquellos contratos de alquiler cuya prórroga obligatoria finalizara antes del 31 de diciembre de 2027 debiendo, en todo caso, respetarse en todo momento el mismo precio y las mismas cláusulas, sin necesidad de acuerdo expreso entre arrendador e inquilino. De acuerdo con Izquierda Unida, en la ciudad de Palencia estaríamos hablando de poder ayudar hasta 12.000 personas que viven de alquiler de forma directa o indirecta.

Señalan desde IU que el debate sobre esta moción permitirá a la ciudadanía palentina conocer la política sobre vivienda que se defiende por parte de cada grupo dentro de la corporación municipal y, además, sobre las medidas relacionadas con los alquileres que afectan al conjunto de la ciudadanía palentina que vive con este tipo de contratos.

El concejal y portavoz de IU en el Ayuntamiento, Rodrigo San Martín, se refiere a que “es muy importante que en los espacios políticos y de representación de la ciudadanía se planteen debates que nos afectan a todos y a todas. Conocer la opinión sobre la vivienda y el alquiler de los grupos municipales es un derecho de la ciudadanía, que para algo nos pone aquí; para opinar, para debatir, para conocer nuestras propuestas y nuestra manera de pensar y para desarrollar en base a lo anterior políticas públicas que mejoren el bienestar de la ciudadanía. En Palencia hay unas 12.000 personas que viven de alquiler a las que probablemente les interese lo que los grupos tenemos que decir sobre este Real Decreto que aún está por convalidarse en el Congreso y que tiene como objetivo proteger a las personas. En todo caso, quiero recordar también a la ciudadanía palentina que la sede de Izquierda Unida en Palencia, situada en la Calle Mayor Antigua, 43, estará abierta todos los miércoles de 17:00 a 19:00 horas de la tarde para que quien tenga alguna duda o quiera informarse sobre este Real Decreto o sobre cualquier cuestión relacionada con la ciudad de Palencia.