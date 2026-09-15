La Junta se compromete a contratar un mediador comunicativo para el colegio de Matías en Palencia tras la protesta de unos padres

(ICAL) La Junta de Castilla y León se comprometió a contratar un mediador comunicativo para el Colegio Público Carrechiquilla de Palencia, donde estudia Matías Cubillo, después de que sus padres, Tay Iglesias y Carlos Cubillo, mantuvieran hoy una reunión con el delegado territorial de la Administración autonómica en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, tras la protesta iniciada ayer ante la Dirección Provincial de Educación.

El compromiso contempla la incorporación de un mediador comunicativo al centro educativo, aunque no supone, según explicó la familia, que el profesional vaya a quedar asignado específicamente a Matías durante toda su jornada lectiva. La propuesta pasa por que el centro valore las necesidades del menor y determine la atención que precisa.

Los padres mostraron su disconformidad con esta solución y reclamaron que el mediador esté presente con su hijo durante todo el horario escolar. Por ello, calificaron el resultado de la reunión como una “victoria agridulce”, al considerar positivo el compromiso de la Junta, pero insuficiente para garantizar, a su juicio, la atención que reconoce la sentencia judicial.

La familia inició ayer una concentración ante la sede de la Dirección Provincial de Educación para reclamar el cumplimiento de la sentencia 90/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que, según los progenitores, reconoce el derecho de Matías a disponer de un mediador comunicativo en el entorno escolar. La resolución adquirió firmeza el pasado 17 de abril.

Los padres denuncian que la atención asignada al alumno para este curso no se corresponde con el perfil profesional establecido en el fallo judicial. En concreto, sostienen que la Dirección Provincial destinó diez horas de una docente de Audición y Lenguaje (AL), en lugar de un mediador comunicativo, por lo que consideran que no se está dando cumplimiento a lo establecido por el TSJCyL.

Ante esta situación, los progenitores aseguran que solicitaron antes del verano la ejecución forzosa de la sentencia ante los tribunales, un procedimiento que continúa actualmente en curso.

La familia sostiene que las dificultades de comunicación suponen una barrera para Matías en su día a día y que la falta de un profesional con el perfil que reclaman puede generar situaciones de frustración y episodios de alteración de conducta cuando el menor no consigue hacerse entender fuera del ámbito familiar.

Por el momento, la familia decidió retirar temporalmente la pancarta como muestra de buena voluntad hacia la Administración, aunque advierte de que mantendrá su exigencia de que el mediador comunicativo esté presente con Matías durante toda la jornada lectiva. La familia tiene previsto emitir un comunicado para valorar el compromiso alcanzado.