La Junta adjudica por más de 3,2M€ el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un acelerador lineal para el Complejo Asistencial Universitario de Palencia

La Junta de Castilla y León ha adjudicado a la empresa Varian Medical Systems Ibérica, S.L. el contrato para el suministro, instalación y puesta en marcha de un acelerador lineal destinado al Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), por un importe total de 3.265.790 euros.

El contrato tiene como objetivo la adquisición de un nuevo acelerador lineal que permitirá dotar al CAUPA de tecnología avanzada en tratamientos de radioterapia. Este proceso se desarrolla de forma paralela a las obras de construcción de la Unidad Satélite de Radioterapia, iniciadas en agosto de 2025, con el fin de acelerar la puesta en marcha del servicio asistencial. La ejecución de las obras está siendo llevada a cabo por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), lo que contribuye a simplificar los trámites administrativos.

Este proyecto, recogido en el “Plan para la construcción de una Unidad Satélite de Radioterapia” y aprobado el 25 de julio de 2022 por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia, tiene como principal finalidad mejorar la accesibilidad a los tratamientos oncológicos, reduciendo los desplazamientos y los tiempos de espera de los pacientes de la provincia, lo que repercutirá directamente en su calidad de vida.

La radioterapia constituye uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer, junto con la oncología médica o hematología clínica y la cirugía. Se emplea con intención curativa en numerosos casos, especialmente en estadios iniciales, y está presente en aproximadamente el 40% de los tratamientos curativos. Además, se indica en más del 50% de los pacientes oncológicos a lo largo de su enfermedad.

La creación de esta Unidad Satélite en el CAUPA permitirá ofrecer una atención más cercana y eficiente, incorporando técnicas avanzadas como la radioterapia estereotáctica y el control respiratorio, lo que contribuirá a mejorar los resultados clínicos y la experiencia del paciente.

El anuncio de la adjudicación coincide con el avance de las obras de la Unidad Satélite de Radioterapia, que fueron encargadas a SOMACYL por un importe de 5.712.781 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La inversión total prevista asciende a 5.961.181 euros, incluyendo la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud.

La nueva infraestructura contará con una superficie útil de 695 metros cuadrados, organizada en tres áreas principales: zona pública, área de atención y tratamiento, y espacios de trabajo para profesionales. Dispondrá de dos búnkeres de tratamiento, sala de control con dos puestos, salas de preparación y recuperación, así como una sala de espera.

El área de simulación incluirá una sala de 30 metros cuadrados equipada con dos puestos de control, almacén técnico y cabina para pacientes. Por su parte, la zona de planificación contará con despacho para radiofísico, sala de dosimetría, sala de moldes y almacén. Además, el complejo incorporará espacios administrativos, sala de descanso para el personal, aseos, almacenes, recepción y consultas externas.

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la mejora de la atención sanitaria y la incorporación de tecnología de vanguardia en la lucha contra el cáncer.