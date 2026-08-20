Investigado en Palencia por circular con un falso VMP que alcanzaba los 79 km/h en vacío

La Policía Local, a través de su unidad de Atestados, investiga por un presunto delito contra la seguridad vial a un conductor de 19 años que circulaba con un vehículo, asemejado a un VMP por su aspecto, pero que requiere de permiso de conducir por su potencia y velocidad máxima. Los hechos tuvieron lugar recientemente en la calle Mayor Principal, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana observó a un usuario de VMP circulando por una zona prohibida. Los agentes procedieron a darle el alto y a identificarlo para denunciar la infracción, momento en el que percibieron que las características del vehículo podían no corresponder con los requisitos para ser considerado un VMP, por lo que solicitaron al titular comprobar la potencia máxima. El vehículo en vacío llegó a registrar 79 km/h, cifra muy superior a los 25 km/h de velocidad máxima permitida para un VMP, incluso también a los 45 km/h de un ciclomotor.

Tras la comprobación, los agentes solicitaron al joven la autorización para conducir y reconoció que carecía de ella. Ante estos hechos, acudió al lugar la unidad de Atestados para instruir un presunto delito contra la seguridad vial. El conductor fue informado de sus derechos y citado para un juicio rápido, al tiempo que el vehículo era retirado al depósito municipal. Cabe destacar que desde Policía Local Palencia hemos reforzado la vigilancia para el cumplimiento de la nueva normativa regulatoria de vehículos de movilidad personal con el objetivo de que las nuevas formas de movilidad sostenible mantengan la seguridad en las vías de nuestra ciudad.