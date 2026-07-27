Investigado un conductor sin carnet tras haber consumido droga y transportando una máquina de dudosa procedencia

La Policía Local investiga a un conductor de 29 años por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo tras haber perdido todos los puntos asignados. Los hechos tuvieron lugar días atrás, en el polígono de la ciudad, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana observó cómo una furgoneta circulaba de manera errática y procedió a darle el alto. Los agentes solicitaron al conductor la documentación y éste no portaba medio alguno para ser identificado, por lo que fue trasladado a la Comisaría de Policía Nacional para ser filiado. Una vez se determinó la identidad del conductor, los agentes comprobaron que su permiso de conducir carecía de vigencia por haber perdido la totalidad de los puntos.

La patrulla solicitó el apoyo de la Unidad de Atestados para abrir diligencias contra el conductor, así como someterle a la prueba de detección de drogas, que resultó positiva. Asimismo, los agentes realizaron una inspección de la furgoneta y comprobaron que transportaba una máquina industrial cuya propiedad no podía demostrar. De hecho, el conductor confesó que la encontró tirada y que se dirigía a venderla como chatarra. Por todo ello, la máquina fue trasladada a dependencias municipales y la furgoneta retirada al depósito municipal. Paralelamente, Policía Local intervino con otro vehículo que acompañaba a la furgoneta y cuyo conductor también presentaba síntomas compatibles con la presencia de droga en el organismo. Por ello, Atestados practicó la prueba al segundo conductor, que también resultó positiva. Además, en el vehículo se encontró un cuchillo de grandes dimensiones. Por todo ello fue denunciado y el arma blanca fue aprehendida.