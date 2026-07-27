Investigado por la comisión de cinco delitos en el norte de la provincia de Palencia

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la operación MORRIGAN II, ha investigado a una persona como supuesta autora de cinco delitos de hurto en cinco establecimientos diferentes de Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campoo. Los hechos tuvieron lugar en días diferentes, produciéndose los primeros hurtos en Cervera de Pisuerga. El presunto autor accedía a las tiendas, merodeaba por su interior y aprovechaba que los dependientes estaban atendiendo a otros clientes, para apoderarse de productos cuyo valor asciende a casi 400 €, abandonando rápidamente el local. A los pocos días, se dirigió a la localidad de Aguilar de Campoo donde, de igual manera, llevó a cabo otros tres hurtos, llevándose objetos por valor de más de 1400 €. Tras la interposición de las denuncias y las indagaciones para averiguar la identidad del presunto autor, se consiguió localizar al responsable, procediéndose a su investigación.