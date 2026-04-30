La imagen ‘En memoria’ de Liyang Zhang, ganadora del Concurso de Fotografía ‘Momentos de Pasión 2026

El Concurso de Fotografía ‘Momentos de Pasión 2026’, organizado por Diario Palentino, la Hermandad de Cofradías Penitenciales y el Ayuntamiento de Palencia, ya tiene ganadores. El primer premio, dotado con una TV de 55", 500€ y placa ha recaído en Liyang Zhang. Su fotografía bajo el título ‘En memoria’ ha sido la elegida por el jurado como la ganadora.

Liyang Zhang ha recibido el premio de manos del director de Diario Palentino, Jorge Cancho, del presidente de la Hermandad de Cofradías, Ricardo Fernández y de la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, quién ha destacado del concurso que "proyecta y amplía la mirada de los que somos meros espectadores" al tiempo que ha subrayado el valor artístico de la Semana Santa palentina, cómo la ciudad se convierte en un gran museo viviente en estos días y cómo los cofrades ofrecen lo mejor de ellos para transformar Palencia en un destino dispuesto a acoger y recibir a muchas personas.

Por su parte, Cancho y Fernández se pronunciaron en la misma línea al manifestar que la organización conjunta del concurso ha supuesto multiplicar el número de participantes, aportando así una mayor calidad a los trabajos galardonados; y que los premios que se conceden sean más cuantiosos.

El segundo premio, dotado con un Televisión de 43" más 300 euros, ha sido para Sara Redondo, con un trabajo bajo el título ‘Miércoles Santo en la plaza de la Inmaculada’. Asimismo, el jurado ha elegido como la tercera mejor imagen de las presentadas a concurso la titulada ‘Dolor de madre’, obra de Laura Valdajos y galardonada con una bicicleta de montaña más 200 euros.

Por último, el cuarto premio dotado con una Cafetera Delonghi ha recaído en José Miguel Foronda por su fotografía ‘Palencia Pasión’ y el quinto para Sara Renedo por la imagen ‘El peso de la devoción’ con un reloj. Todo ello, en un concurso que cuenta con el patrocinio de Electrodomésticos Urbón, Joyería Salamanca y Deportes Manolo.