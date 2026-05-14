Gullón intensifica su expansión internacional y continúa acudiendo a las principales ferias del sector en Europa, América y Asia

Gullón, la galletera centenaria líder en el sector y principal fabricante de Europa, continúa su apuesta estratégica por la internacionalización con la presencia durante este mes en las ferias de alimentación Tutto Food en Italia, en la que hemos estado presentes estos días, junto con nuestra filial italiana Biscotti Gullon; SIAL Shanghái, entre el 18 y el 20; PLMA Ámsterdam, que se celebrará el 19 y el 20 de mayo; Expo ANTAD, que se llevará a cabo en la ciudad mexicana de Guadalajara del 19 al 21; y THAIFEX, ubicada en Bangkok, entre el 26 y el 30.

La presencia de Galletas Gullón en este circuito de ferias internacionales, que también ha participado este año en FHA Singapur, ISM Colonia y Gulfood Dubai; resulta clave tanto para la apertura de nuevos canales de exportación como para la consolidación de la marca en mercados clave. En este sentido, Expo ANTAD se posiciona como la puerta de entrada al sector retail y la gran distribución en México y Latinoamérica, mientras que PLMA Ámsterdam es un evento de referencia para la industria europea de la marca de distribuidor.

Por otro lado, en la incursión de la compañía en el mercado asiático resultan clave SIAL Shanghái, el mayor escaparate de innovación alimentaria en China, y THAIFEX, que actúa como el puente comercial más dinámico hacia las economías del sudeste asiático

Según Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado de Gullón, la presencia en este tipo de eventos “es una parte fundamental en nuestra estrategia de internacionalización que, año tras año, está dando grandes frutos y que gracias a la cual vamos a lograr nuestro reto de que las exportaciones superen las ventas nacionales incluso antes de lo planeado”.

De hecho, uno de los compromisos de la compañía es, precisamente, que en 2030 Galletas Gullón logre vender más fuera que dentro de nuestro país, gracias a su estrategia de internacionalización, una de las palancas de crecimiento de la compañía.

Un desafío cada vez más cercano ya que, en la actualidad, la exportación supone más de 300 millones de euros de la producción de Galletas Gullón, es decir, el 45% de la facturación total. La compañía, que forma parte del Foro de Marcas Renombradas Españolas que fomenta hoy la celebración del Día de las Marcas, exporta ya a más de 125 países reafirmando su papel como embajadora de la marca España en el mundo.

La galletera aguilarense cuenta con filiales en Portugal, Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, y sigue trabajando para ampliar su huella comercial en regiones clave como Oriente Medio, Asia-Pacífico, el norte de África o Latinoamérica, donde la demanda de productos saludables presenta un notable dinamismo.