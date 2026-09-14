El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia exige a la Junta la reanudación de las obras del nuevo hospital

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha instado a la Junta de Castilla y León, a través de una moción presentada en el consistorio para su debate en el próximo pleno, a que de forma inmediata se inicien los trámites necesarios para reanudar las obras del nuevo Hospital.

Desde el PSOE se considera esta infraestructura como absolutamente necesaria para toda la provincia por lo que se ofrecen a la institución autonómica para que se constituya una mesa de trabajo conjunta que aborde y calendarice de forma pública, realista y verificable, todos los trámites administrativos necesarios para finalizar de forma completa las obras.

Los concejales socialistas recuerdan que han pasado más de 20 años desde que la Junta de Castilla y León anunciara por primera vez, en 2001, la construcción de un nuevo hospital para Palencia, dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2002–2010. En 2002, se presentó formalmente el plan, señalando a Palencia como una de las provincias prioritarias para la renovación hospitalaria. Desde entonces, se han producido múltiples anuncios, proyectos, licitaciones y reinicios, pero a día de hoy, 24 años después, Palencia sigue sin un nuevo hospital.

El Inicio de las obras parecía materializarse cuando la Junta y la empresa adjudicataria firmaban el 21 de septiembre de 2023 el acta de replanteo que marcaba el comienzo de las obras de la primera fase del nuevo complejo hospitalario, debiéndose finalizar en un plazo de 30 meses, es decir, el 21 de marzo de 2026. Sin embargo, en junio de 2025, se confirmó públicamente que las obras estaban paradas nuevamente, esta vez por la necesidad de redactar un modificado del proyecto.

Tras este anuncio y ante la preocupación que suscitaba esta nueva parada y el anuncio de un modificado del proyecto que podría derivar de nuevo en un abandono de la obra, el 19 de junio de 2025 el Ayuntamiento de Palencia aprobó una moción por unanimidad de todos los grupos instando a la Junta a realizar los trámites administrativos necesarios para garantizar su ejecución sin más dilaciones.

La Junta de Castilla y León, desde la comunicación de los acuerdos adoptados en la moción, no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Palencia para tratar ninguno de ellos, ni para informar sobre ningún aspecto de la evolución de las obras.

Posteriormente, el 26 de febrero de 2026, el día anterior al comienzo de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de Castilla y León, la Junta anunció sorpresivamente que iba a proceder a la rescisión del contrato. Más de seis meses después del anuncio, dicha rescisión del contrato no se ha realizado.

El pasado mes de agosto, el Servicio de Intervención en el Uso del Suelo y Prevención Ambiental del Ayuntamiento de Palencia elevó un acta de inspección poniendo en conocimiento que ha expirado el plazo de ejecución otorgado de 36 meses de la licencia del hospital, que las obras llevan totalmente paralizadas desde agosto de 2024 y que el grado de ejecución de la obra es del 9,5%. Este hecho ha supuesto que en el mes de septiembre el consistorio haya iniciado un expediente para determinar la caducidad de la licencia urbanística otorgada al amparo de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

En conclusión, durante más de dos décadas, el nuevo hospital ha sido prometido por diferentes gobiernos autonómicos y su retraso sistemático sigue teniendo consecuencias en la atención sanitaria, en la moral de los profesionales del Río Carrión, y en la confianza de la ciudadanía palentina hacia las instituciones.

Por todo ello, la moción presentada propone exigir a la Junta de Castilla y León que realice de manera inmediata todos los trámites administrativos necesarios para culminar la rescisión del contrato vigente sin más demoras, redactar el nuevo proyecto de obras de la Fase I del Bloque Técnico, solicitar la licencia urbanística y ejecutar las obras hasta su completa finalización.

Asimismo, se insta al Gobierno autonómico a que redacte y licite el proyecto de obra de la segunda fase, la que contempla el nuevo bloque de hospitalización, sin que esto suponga una demora en la ejecución de las obras de la Fase I.

Finalmente, desde el Grupo Municipal Socialista se propone a la Junta la constitución de una mesa de trabajo junto al Ayuntamiento para abordar y calendarizar de forma pública, realista y verificable, todos los trámites administrativos necesarios para finalizar de forma completa las obras del nuevo hospital de Palencia, en consonancia con el principio de lealtad institucional y cooperación interadministrativa.