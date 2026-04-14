El Grupo Popular denuncia la situación insostenible de los trabajadores de la Grúa en Palencia

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia exige al equipo de Gobierno trabajar desde ya para sacar “cuanto antes” la licitación del Servicio de la Grúa, cuyo contrato lleva 27 meses de prórroga tras su finalización el 31 de diciembre de 2023.

La situación, además de degradar la imagen de la gestión en los servicios municipales, genera una importante incertidumbre entre los trabajadores. Una preocupación que se ve agravada ante la incapacidad del Partido Socialista de ofrecer una respuesta clara y sincera sobre cómo va a hacer frente a esta problemática, dado que la adjudicataria actual, según han informado a los populares, podría haber anunciado al Ayuntamiento su pretensión de poner punto y final al servicio a partir del 31 de mayo de 2026.

El Grupo Popular pregunta al equipo de Gobierno cómo está trabajando para evitar que una ciudad como Palencia pueda quedarse con el Servicio de la Grúa suspendido. Hasta el momento, la oposición desconoce si existe algún avance en la tramitación del nuevo contrato y qué previsiones existen para revertir la situación.

“Pasados casi tres años desde que Miriam Andrés asumiera la alcaldía, los socialistas continúan sin licitar un nuevo contrato para la grúa, lo que conlleva, además de la inestabilidad del Servicio, problemas para sus trabajadores, quienes están viendo cómo, hasta la nueva tramitación, no pueden mejorar sus condiciones laborales”, aseguró el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres.

El contrato del Servicio de Grúa es uno de los muchos contratos que continúan sin una nueva licitación, junto con otros importantes como el del Servicio de Transporte Urbano o el contrato de limpieza de los edificios municipales.