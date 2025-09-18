Galletas Gullón, reconocida a nivel internacional por la solidez de su modelo de negocio

Aguilar de Campoo, 18 de septiembre de 2025. Galletas Gullón, galletera centenaria líder en el sector y principal fabricante de Europa, ha sido reconocida hoy con el XIV Premio Internacional al Mejor Modelo de Negocio 2025, en un acto celebrado en Madrid con la presencia de directivos de grandes multinacionales.

El galardón, otorgado por la consultora Development Systems, especialista en transformación de modelos de negocio y en gestión del cambio, y APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), distingue a la galletera aguilarense como referente empresarial por la solidez de su modelo de negocio, basado en la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con las personas y el entorno.

De hecho, este premio tiene como objetivo reivindicar la importancia de los modelos de negocio de éxito como herramientas fundamentales para viabilidad de las compañías en un panorama económico de gran complejidad, compartiendo además buenas prácticas que resulten de utilidad para el tejido empresarial de nuestro país.

Para Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado y director general de Galletas Gullón, “este galardón reconoce la coherencia en el diseño y puesta en marcha de una estrategia empresarial que no solo demuestra, a tenor de nuestros resultados, su eficacia, sino que no se puede concebir sin su apuesta por la sostenibilidad y la innovación, ni su compromiso por nuestro entorno”.

Un modelo referente en innovación, sostenibilidad y empleo

El jurado de estos premios, compuesto por directivos de primer nivel de Bankinter, Endesa, Grupo MAPFRE, Grupo Santander, Grupo Osborne, John Deere, LG, Loomis, MásOrange, Porsche, SEUR Geopost ha reconocido el modelo de negocio de Galletas Gullón, gracias al cual la compañía obtuvo en 2024 una facturación de 697 millones de euros, un 10,6% más que el ejercicio anterior, consolidando además su presencia internacional, ya que el 44% de su facturación proviene ya de exportaciones a más de 125 países.

La estrategia de Galletas Gullón, premiada con el galardón de Development Systems y APD, está basada en tres pilares: la reinversión continua de beneficios en innovación y

capacidad productiva, una integración vertical de sus procesos para garantizar la calidad y el compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo del entorno local.

Por otro lado, Galletas Gullón ha demostrado una destacada apuesta por la sostenibilidad, alineando su estrategia con 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. De hecho, la galletera ha logrado reducir un 46% de su huella de carbono en los últimos tres años, con el ambicioso objetivo de alcanzar una el 55% para 2030. La compañía también ha implementado innovaciones en sus envases y ha reforzado sus planes de prevención del desperdicio alimentario.

El crecimiento de la empresa va de la mano con su compromiso social. Galletas Gullón supera ya los 2.200 puestos de trabajo directos, consolidándose como un actor clave para el empleo en la Montaña Palentina y apostando firmemente por el arraigo del talento en el medio rural.

Con este reconocimiento, Galletas Gullón reafirma su posición como referente internacional en la industria agroalimentaria, manteniendo su compromiso por ofrecer productos de gran calidad y siempre a la medida de las necesidades de todos los consumidores.