Fidel González Varas presentará su candidatura para optar a la alcaldía de Villamuriel

Fidel González Varas, quien desde el año pasado asumiera la Secretaría General del PSOE de Villamuriel de Cerrato y su portavocía como concejal en el Ayuntamiento, ha anunciado su intención de presentar su candidatura a las próximas Elecciones Municipales que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, una vez se abra el proceso de elección de candidaturas a nivel interno en el Partido Socialista.

El actual portavoz ha destacado que “contará con un equipo renovado, preparado y con personas comprometidas con su pueblo”, asegurando que su candidatura “tendrá la cercanía y el trabajo en equipo como principales señas de identidad”. Sociólogo y orientador laboral, Fidel tiene 37 años y es natural de Villamuriel. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en empresas en Madrid y como profesor de Formación Profesional. En el ámbito político, fue Secretario General de las Juventudes de Palencia entre 2010 y 2017, colaborador en el área de educación y universidades en el equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando fue Secretario General del PSOE, y actualmente, forma parte de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Palencia y es miembro del Comité Autonómico del PSOE-CyL.