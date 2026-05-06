Dos investigados en Palencia por estafar online más de 8000 €

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos personas como supuestas autoras de un delito de estafa. Los presuntos autores realizaban las falsas inversiones a través de una red financiera internacional prometiendo altas rentabilidades. El dinero de las víctimas era transferido, casi de inmediato a través de terceras personas, a una cuenta de una empresa logística polaca, bajo el concepto de bitcoins. Las personas intermediarias también fueron víctimas de la estafa, habiendo sido utilizadas de forma inconsciente para la manipulación de los 8270 € defraudados. Tras poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, se inició una investigación dando como resultado la investigación de dos personas, residentes en Estonia e Israel, como presuntas autoras de referido delito.

Recomendaciones de seguridad

La Guardia Civil recuerda la importancia de desconfiar de ofertas de inversión que prometen rentabilidades inusualmente altas y de nunca facilitar datos personales o bancarios a plataformas que no estén autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).