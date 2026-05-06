La Diputación de Palencia refuerza su apuesta por el trabajo en red en servicios sociales con 36 entidades del Tercer Sector

La Diputación Provincial de Palencia consolida en 2026 su compromiso con el trabajo colaborativo en el ámbito de los servicios sociales mediante la firma de convenios de colaboración con 36 entidades del tercer sector, destinadas al despliegue de servicios en el territorio. Para este ejercicio, la inversión total asciende a 377.572 euros.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha estado acompañada por el diputado de Servicios Sociales, Juventud, Igualdad y Familias, Juan Antonio Obispo, y la diputada delegada del Servicio de Juventud, Mujer, Familia, Infancia e Igualdad, y junto a dos representantes de las organizaciones de la Hermandad de Donantes de Sangre, Manuel Maza de las Heras y la presidenta de la Asociación de juga-dores en recuperación EL AZAR han sido los encargados de tomar la palabra en repre-sentación de las entidades sociales.

Estos convenios abarcan un amplio abanico de áreas de intervención social, incluyendo infancia, juventud, discapacidad y dependencia, atención a personas mayores, inclusión social, igualdad de oportunidades y la prevención y atención de adicciones, tanto con sustancia como sin sustancia, abordando así todas las etapas de la vida.

Impulso a la atención a la discapacidad, la dependencia y la inclusión social. En el ámbito de la discapacidad, la dependencia, las personas mayores, la inclusión social y otros colectivos específicos, la Diputación destina más de 248.000 euros a entidades del tercer sector. Entre ellas se encuentran ASPACE, COCEMFE, las asociaciones de familiares de personas con Alzheimer de Guardo, la Fundación Hermanos Ortega Arconada, ADISMUR, la Fundación BRIAN, la Fundación Personas, ACREMIF, la Asociación de Síndrome de Down, la Asociación de Laringectomizados, ASPAYM, la Federación de Jubilados y Pensionistas de Palencia, Cruz Roja, el Centro Cultural de Personas Sordas, la Asociación de Esclerosis Múltiple, la Asociación de Fibromialgia de Palencia, la Asociación de TDAH, la Asociación de Parkinson, Autismo Palencia, Donantes de Sangre, la Universidad Popular, la Asociación Española contra el Cáncer, el Comité Ciudadano Antisida, la Plataforma de Voluntariado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Banco de Alimentos de Palencia, entre otras.

Programas dirigidos a infancia y juventud. En el trabajo con menores y jóvenes, desta-can las actuaciones desarrolladas junto a Cáritas Diocesana a través de su centro de día en Guardo, la Universidad Popular con acciones formativas para jóvenes, en colabo-ración con la Asociación Castellano-Leonesa de Educación Matemática, así como ini-ciativas de prevención del acoso escolar impulsadas por PAVIA.

Asimismo, se trabaja con el Centro Cultural de Personas Sordas, la Federación de Aso-ciaciones de Madres y Padres de la Provincia de Palencia y el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Como novedad en este ejercicio, se incorporan actividades desarro-lladas en colaboración con la Fundación Empresa Familiar. En conjunto, estas actuacio-nes suponen una inversión superior a los 97.000 euros anuales destinados a políticas de juventud.

Prevención y atención en materia de adicciones. En el área de las adicciones, la Dipu-tación mantiene su colaboración con entidades especializadas como ASCAT, ACLAD, ARGU, ARPA y El AZAR, con una dotación global de 31.600 euros anuales. Estas enti-dades desarrollan acciones formativas, informativas y de atención a personas y familias con problemas de adicciones, con especial atención en los últimos años a las adicciones sin sustancia.

Con este conjunto de actuaciones, la Diputación de Palencia reafirma su estrategia de cooperación con el tejido asociativo, fortaleciendo la atención social en el conjunto del territorio provincial