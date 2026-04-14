La Diputación de Palencia presenta el Simposio Internacional del Sol y los Eclipses (SOLPÉ)

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por el ingeniero aeronáutico de la Agencia Espacial Europea, César García Marirrodriga, el estudiante de Física y Matemáticas de la Universidad de Valladolid, David Ramos, y la diputada de Cultura, Carolina Valbuena ha presentado el

Simposio Internacional del Sol y los Eclipses. A la presentación también ha acudido el delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, José Antonio Rubio Mielgo, el presidente de la Agrupación Astronómica de Palencia, José Antonio Sáez, y el también ponente y profesor de física Óscar Díez Higuera y también miembro de la Agrupación Astronómica de Palencia. El encuentro se celebrará el próximo 18 de mayo de 2026 en el Centro Cultural Provincial en Palencia a partir de las 09.00 horas y reunirá a destacados físicos solares de reconocido prestigio internacional.

Este simposio nace con el objetivo de acercar a la ciudadanía los últimos avances en el conocimiento del Sol, al tiempo que pone en valor la relevancia histórica, científica y cultural de los eclipses. La iniciativa busca, además, convertir este evento en un espacio de encuentro entre expertos y público general, fomentando el diálogo, la participación y el interés por la ciencia.

El Simposio Internacional del Sol y los Eclipses representa, así, una oportunidad excepcional para celebrar la ciencia y consolidar a Palencia como un referente en la divulgación científica a nivel nacional e internacional.

El simposio acogerá estudiantes de las universidades de Valladolid, Burgos, Salamanca y León, así como alumnos de Bachillerato de ciencias. Además, la Universidad de Valladolid (Uva) está tramitando el reconocimiento de esta actividad formativa para los estudiantes que participen en el Simposio.

ECLIPSE SOLAR TOTAL. Entre sus principales objetivos destacan la divulgación del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 y la promoción de su observación segura y responsable; el impulso al conocimiento de la física solar y sus avances más recientes; la creación de oportunidades de interacción entre especialistas internacionales, estudiantes, jóvenes investigadores y profesionales del sector; y la generación de un entorno cercano, accesible y participativo que estimule vocaciones científicas.

Este encuentro se enmarca en la antesala de un acontecimiento astronómico de extraordinaria relevancia. El próximo 12 de agosto de 2026, Palencia se convertirá en un enclave privilegiado para la observación de un eclipse solar total, visible desde una amplia franja que atravesará España, desde Galicia y Asturias hasta Baleares. Nuestro país será, además, el único territorio habitado del planeta desde el que podrá contemplarse este fenómeno en su totalidad.

En la provincia de Palencia, el eclipse alcanzará su fase total en torno a las 20:30 horas, con una duración aproximada de 100 segundos. Asimismo, podrá observarse de forma

parcial desde las 19:30 hasta las 21:20, ofreciendo una experiencia única tanto para la comunidad científica como para el público en general.

PARTICIPACIÓN. Las inscripciones gratuitas podrán hacerse desde hoy mismo y se realizarán a través de la página Web: https://www.astroturismopalencia.es/

LOS PONENTES.

1. Dr. José Carlos del Toro (CSIC & Inst. Astrofísica de Andalucía). José Carlos del Toro, es de Cartagena y trabaja en el CSIC desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del que fue director entre los años 2004 y 2007 y donde actualmente lidera el Grupo de Física Solar. Obtuvo su doctorado en física por la Universidad de La Laguna, y empezó su tarea investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Es especialista en los campos magnéticos solares y, en concreto, en diagnosticar la polarización de la luz en presencia de los intensos campos magnéticos cerca de la superficie solar. Comparte sus actividades de investigación con científicos e ingenieros y persigue una compresión más profunda del Sol desde las perspectivas de la astrofísica: la observación, la teoría y la instrumentación. Co-Investigador Principal del instrumento PHI (polarimetric and helioseismic imager) en la misión espacial Solar Orbiter. Solar Orbiter es una colaboración entre la Agencia Espacial Europea (la ESA) y la NASA. Fue lanzada al espacio en 2020 y desde entonces está estudiando el Sol, incluyendo los polos solares, desde relativamente poca distancia.

2. Prof. Marco Romoli. Investigador y profesor asociado en la Universidad de Florencia (Univ. Florencia). Combina la investigación sobre el plasma en la corona solar con su dilatada experiencia en instrumentación polarimétrica y espectroscópica en luz ultravioleta y visible. Investigador Principal del instrumento Metis (solar coronograph) en Solar Orbiter. El Dr. Marco Romoli, ha desarrollado casi toda su carrera académica e investigadora en Florencia, de donde es originario. Desde 2018 es profesor asociado en aquella Universidad, donde actualmente lidera el Grupo de Física Solar Espacial. Es también Físico Solar Senior de Instituto Nacional Italiano de Astrofísica (INAF). En 1991 disertó su tesis doctoral sobre el espectrómetro coronográfico ultra-violeta a bordo de la misión espacial SOHO. Entre 1991 y 1998 fue investigador en el Centro Smithsonian de Astrofísica en Harvard y operó el coronógrafo desde el Centro Goddard de NASA en Maryland. Quizá tenga que explicar ahora que un coronógrapho es un telescopio con un disco opaco que bloquea el disco solar y permite analizar la corona solar. Es decir, es un eclipse permanente. Combina la investigación sobre el plasma en la corona solar con su dilatada experiencia en instrumentación polarimétrica y espectroscópica en luz ultravioleta y visible. Es el Investigador Principal del instrumento Metis (solar imaging coronograph) en Solar Orbiter. Ha participado también en otras misiones como SOHO, Herschel y Proba-3

3. Dr. Javier Rodríguez-Pacheco. (Universidad de Alcalá). Su trabajo se centra en la heliosfera, en la interacción del viento solar con el sistema solar, y en el clima espacial. Investigador Principal del instrumento EPD (energetic particle detector) en Solar Orbiter. El Dr. Javier Rodríguez-Pacheco es originario de Ciudad Rodrigo (mirobrigense) y estudió en las Universidades de Salamanca y La Laguna. Se doctoró en la Universidad de Alcalá con la tesis Relación sol-medio interplanetario: flujos de partículas energéticas de baja energía en el medio interplanetario. Su trabajo se centra en la heliosfera, en la interacción del viento solar con el sistema solar y -en concreto con la Tierra-, y en el clima espacial. Es Catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Alcalá, donde también lidera el Grupo de Investigación Espacial. Desarrolla una importante tarea docente tanto con alumnos de grado y de máster, como de doctorado. A lo largo de su carrera ha sido miembro del Comité Asesor para la Exploración del Sistema Solar de la ESA, evaluador de la misión JUICE (ahora en tránsito al sistema joviano) y presidented del Comité Asesor para la Exploración de la Heliosfera de la NASA. Desde 2011 hasta el presente, es el Investigador Principal del instrumento EPD (energetic particle detector) en Solar Orbiter. Estas semanas está siendo consultado frecuentemente por la NASA sobre el “clima espacial” relevante a la misión Artemisa II

4. César Garcia Marirrodriga. Ingeniero Superior Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Administración de Empresas y en Ingeniería de Sistemas Espaciales por la Universidad Europea de The Hague y la Universidad Técnica de Delft, respectivamente, ambas en Holanda, llevó su inquietud por la ciencia espacial primero a Canarias y después al espacio. En una primera etapa profesional en el Instituto de Astrofísica de Canarias (1988-1990), participó en el proyecto del telescopio Grantecán –el Gran Telescopio de Canarias-, inaugurado en 2009 y situado entre los más grandes y avanzados del mundo. Desde 1991, forma parte de la Agencia Espacial Europea, donde se inició como ingeniero de mecanismos en el Departamento de Sistemas Mecánicos y director técnico de

desarrollo de tecnología mecánica. En 2003, asumió la jefatura de la plataforma de satélite del proyecto Gaia, una misión espacial dirigida a elaborar un gran atlas de estrellas y galaxias lanzada al espacio en diciembre de 2013. Solo un año después, en 2004, César García ocupó la jefatura de instrumentación del proyecto Lisa Pathfinder, que lideró hasta convertirse en director de la propia misión en 2012. Lanzada al espacio en diciembre de 2015 y concluida con éxito en marzo de 2016, persiguió demostrar futuros observatorios espaciales de ondas gravitacionales; un hallazgo del que será precursor. Promovió la retransmisión del lanzamiento de Lisa Pathfinder desde San Pedro Cultural, en Becerril de Campos, y meses después expuso en la misma sala una pieza de la propia misión del que se guarda un pedacito en San Pedro Cultural de Becerril de Campos.

5. Óscar Díez Higuera. El palentino Óscar Díez Higuera es químico por la Universidad de Valladolid y profesor retirado de física, química y astronomía en los Institutos de Educación Secundaria Alonso Berruguete y Trinidad Arroyo de Palencia. Aficionado a la astronomía desde niño, dedica mucho de su tiempo a actividades formativas y divulgativas en la provincia, así como colaboraciones con centros educativos para reproducir experimentos clásicos. Como miembro cofundador de la Agrupación Astronómica Palentina lleva más de cuarenta años promoviendo esta ciencia y actualmente está comunicando muy activamente todo lo relacionado con el eclipse de agosto, para lo que ha escrito la Guía del Eclipse que edita la Diputación palentina. Además, colabora estrechamente con el centro San Pedro Cultural en Becerril de Campos, donde, gracias a sus diseños y cálculos, se puede disfrutar de relojes solares, analemas, una línea meridiana, un péndulo de Foucault en funcionamiento, y de una rica exposición de instrumentos de medida antiguos que él ha donado.

6. / 7. David Ramos y Víctor Cob. Dos estudiantes de último curso del doble grado en Física y Matemáticas de la Universidad de Valladolid dialogarán sobre «La realidad física, ¿se modela o se revela?», en un formato inspirado en el método socrático. Ambos, palentinos, reconocen afrontar el futuro con cierta incertidumbre, pero también con una fuerte motivación por seguir formándose y profundizando en el conocimiento científico y humanístico. Su trayectoria refleja ya un compromiso temprano con la investigación y la divulgación: participaron en el Congreso Científico “Investiga I+D+i” (septiembre de 2018 – julio de 2019), donde desarrollaron proyectos en colaboración con estudiantes de distintas disciplinas dentro de un entorno STEM, fomentando el trabajo interdisciplinar y el pensamiento crítico. Por su parte, Víctor Cob es presidente y David Ramos colaborador del Grupo de Estudiantes de Física de Valladolid, una asociación especialmente activa en la vida universitaria que impulsa iniciativas de divulgación, organización de charlas y seminarios, así como actividades académicas dirigidas a acercar la física y salidas profesionales tanto a estudiantes como al público general. Su labor contribuye a dinamizar la comunidad científica universitaria y a crear espacios de encuentro, aprendizaje y debate en torno a la ciencia. Además de acercar el mundo empresarial a los estudiantes.