La Diputación de Palencia culmina la restauración ambiental y renovación de la eficiencia energética y paisaje urbano del Barrio de las Bodegas de Baltanás y Torquemada

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a la vicepresidenta Primera, María José de la Fuente y al alcalde de Torquemada, Jorge Ibáñez, ha realizado una visita institucional para conocer de primera mano el resultado de las obras de restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas, la mejora del paisaje urbano y la mejora de la Eficiencia Energética en la iluminación del Barrio de las Bodegas en Torquemada y Baltanás. Una actuación ya finalizada que ha permitido mejorar este singular espacio patrimonial y reforzar su conservación y sostenibilidad.

La intervención se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino, con etiqueta climática 035, y tiene como objetivo la recuperación y mejora del paisaje urbano y del patrimonio cultural vinculado a las tradicionales bodegas de Torquemada.

Durante la visita, la presidenta ha podido comprobar el resultado de los trabajos ejecutados, centrados especialmente en la mejora de los pavimentos y en la gestión de las aguas de escorrentía. Estas actuaciones permiten reducir el impacto que la circulación del agua puede generar sobre las bodegas y sobre el terreno excavado, contribuyendo a prevenir problemas de conservación, hundimientos y procesos de degradación.

- BALTANÁS- Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás. La actuación de restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás, enmarcada en la etiqueta climática 035, tiene como objetivo recuperar y poner en valor estos espacios medioambientales, frenando su progresivo deterioro. Para ello, se intervendrá en los pavimentos, la circulación de las aguas y las cubiertas de las bodegas mediante soluciones basadas en la

naturaleza, con el fin de corregir los problemas de conservación provocados por las aguas de escorrentía, tanto en el exterior como en el subsuelo excavado. Estas actuaciones permitirán prevenir los procesos de erosión y degradación que pueden derivar en el hundimiento de las bodegas y el colapso del terreno, mediante la retirada y reparación de los pavimentos y cubiertas actuales y la incorporación de medidas de adaptación al cambio climático orientadas a la prevención de riesgos de inundación. Esta intervención ha contado con un presupuesto de 106.948,50 euros.

- Obra de Mejora del paisaje urbano del Barrio de las Bodegas de Baltanás. Las obras previstas en este proyecto tienen como objetivo mejorar el paisaje urbano del Barrio de las Bodegas de Baltanás, acondicionando este entorno y adaptándolo a las necesidades de la zona. Para ello, se actuará en la mejora de la conectividad y la circulación por sus calles mediante trabajos de desbroce, limpieza y retirada de tierras, así como la instalación de bordillos con traviesas de madera a modo de bancales y la plantación de arbustos y árboles. Asimismo, se ejecutará una instalación de riego por goteo para garantizar el mantenimiento de las nuevas zonas verdes y se construirá un edificio destinado a baños y almacén, contribuyendo a mejorar los servicios y la funcionalidad de este espacio. Esta intervención ha contado con un presupuesto de 96.473,30 euros.

- Obra de Renovación de la eficiencia energética del Museo del Cerrato. La actuación llevada a cabo en el Museo del Cerrato ha tenido como objetivo mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones, reducir su huella de carbono y avanzar hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Para ello, se han sustituido las antiguas calderas de gasóleo por un sistema de calefacción mediante bombas de calor de aerotermia, eliminando el uso de combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de CO₂ y otros gases contaminantes. Esta intervención permite optimizar el consumo energético y reducir los costes asociados, al tiempo que mejora el confort térmico de las instalaciones, garantizando unas condiciones adecuadas tanto para la conservación del patrimonio como para el bienestar de los visitantes y usuarios. Asimismo, la actuación contribuye a adaptar el edificio a las actuales exigencias de eficiencia energética y sostenibilidad. Esta intervención ha contado con un presupuesto de 78.386,52 euros.

El total de este presupuesto asciende a 282.808,32 euros.

TORQUEMADA. Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás y renovación de la eficiencia energética. Los nuevos viales se han ejecutado

mediante soluciones constructivas de bajo impacto y con materiales naturales, buscando compatibilizar la mejora de la circulación con las necesidades específicas de conservación del Barrio de las Bodegas.

Los pavimentos permiten disponer de superficies más compactas y transitables, al tiempo que favorecen la ventilación natural del suelo, un elemento esencial para el mantenimiento de las bodegas tradicionales.

La actuación ha incluido los trabajos de movimiento de tierras, saneo y nivelación de las superficies, así como la ejecución de nuevos viales con una base de zahorra artificial y una capa superficial estabilizada mediante una mezcla de arena, cal hidráulica natural y conglomerante hidráulico mineral.

Más de 1.100 metros de calles acondicionadas. En total, se han acondicionado 1.100,20 metros de viario correspondientes a las calles Garnacha, Transversal, Verdejo, Mazuela y Polideportivo, con diferentes anchuras adaptadas a las características de cada espacio.

La intervención supone una mejora sustancial del entorno de las bodegas y contribuye a poner en valor uno de los elementos más representativos del patrimonio vitivinícola de Torquemada y del Cerrato Palentino.

La visita institucional ha servido también para poner de relieve la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones para impulsar proyectos destinados a la conservación del patrimonio, la mejora de los espacios públicos y la generación de recursos turísticos vinculados al paisaje del vino.

Con la finalización de estas obras, Torquemada continúa avanzando en la recuperación y puesta en valor de su Barrio de las Bodegas, un espacio estrechamente ligado a la historia, la tradición vitivinícola y la identidad del municipio.

Torquemada es un municipio del Cerrato Palentino, caracterizado por conservar un conjunto de bodegas tradicionales de gran interés, testigo de la importancia que tuvieron en la comarca el cultivo de los majuelos y crianza de caldos, desde finales del siglo XVI hasta principios del XX.

El Conjunto de Bodegas de Torquemada constituye una singular y relevante manifestación de patrimonio cultural etnográfico asociado a los sistemas productivos del vino y la singularidad de su barrio de bodegas viene determinada por su propia configuración.

La Dirección General de Patrimonio Cultural, por Resolución de 24 de noviembre de 2014, acordó incoar procedimiento de declaración del Conjunto de Bodegas de Torquemada, como BIEN DE INTERÉS CULTURAL CON CATEGORÍA DE CONJUNTO ETNOLÓGICO, produciéndose su aprobación mediante acuerdo 143/2015 de 10 de diciembre de 2015.

PRESUPUESTO. La actuación ha contado con un presupuesto total de 276.113,27 euros, destinado a distintas líneas de intervención. En concreto, se han invertido 148.912,36 euros en restauración ambiental, 26.060,88 euros en eficiencia energética y 101.140,03 euros en la mejora del paisaje, con el objetivo de impulsar la sostenibilidad, optimizar los recursos y poner en valor el entorno.