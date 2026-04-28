La Diputación de Palencia culmina el proyecto ‘Los Faros del Camino’ en catorce localidades iluminando 19 monumentos del Camino de Santiago

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al obispo de Palencia, Mikel Garciandía y acompañada del diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y los diputados de zona, Adolfo Palacios, Javier Villafruela, Eduardo Tejido y Miguel Abia, han presentado el fin del proyecto ‘Los Faros del Camino’. Al acto han asistido los alcaldes o representantes de las 14 localidades donde se han ejecutado las actuaciones; Boadilla del Camino; Calzadilla de la Cueza; Claudina Acero y Cervatos de la Cueza; Inmaculada Malanda, Carrión de los Conde; Luis Miguel Medina, Frómista; Feliciano Montes, Itero de la Vega; Carlos Quijano, Ledigos; Adrián Quintanilla, Moratinos y San Nicolás del Real del

Camino; Javier Campos, Población de Campos; Miguel Ángel Ramos, Revenga de Campos; Jesús Merino, Terradillos de los Templarios; Javier Salán, Villarmentero de Campos; Pedro Burgos, Villovieco; Carlos Garranchón, Villalcázar de Sirga, José Antonio Perrino; Monasterio de San Zoilo

La Diputación de Palencia ha culminado el proyecto ‘Instalación de iluminación exterior ornamental en varios monumentos del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia’, una actuación enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada por la Unión Europea a través de NextGenerationEU que ha contado con una inversión cercana a 420.000 euros.

Bajo el nombre “Los Faros del Camino”, esta iniciativa ha tenido como objetivo realzar la belleza de los principales monumentos del Camino de Santiago en su tramo palentino mediante una iluminación ornamental nocturna moderna, eficiente y respetuosa con el entorno. Al mismo tiempo, el proyecto ha permitido reducir el consumo energético y la contaminación lumínica gracias a la implantación de luminarias con tecnología LED y sistemas de control mediante relojes astronómicos.

El proyecto nació con la vocación de crear puntos de referencia visual para peregrinos y visitantes, facilitando su orientación desde el anochecer hasta el amanecer. Como elemento distintivo, los campanarios de los monumentos han sido iluminados en tonos ámbar y con una potencia reducida al 36%, generando una identidad visual única y reconocible a lo largo del recorrido.

“Los Faros del Camino” está enmarcado en la actuación 3 “Iluminación inteligente y eliminación de la contaminación lumínica” del Eje programático 2 “Mejora de la eficiencia energética “del presente Plan. Pretende contribuir a sensibilizar a la sociedad sobre el impacto de la contaminación lumínica y la importancia de su reducción, además de fomentar sobre el conocimiento de esta tipología emergente de turismo de interior, el astroturismo, que se encuentra en auge en destinos turísticos de interior y contribuye a la dinamización socio – económica de las áreas rurales.

Es por ello que el Camino de Santiago es mucho más que una ruta de peregrinación; es un símbolo de encuentro, de dinamización socioeconómica, de diálogo cultural y elemento estratégico de desarrollo sostenible.

ACTUACIONES EN 14 LOCALIDADES. Las intervenciones se han llevado a cabo catorce municipios y diecinueve monumentos que corresponden a Itero de la Vega, Boadilla del Camino, Frómista, Población de Campos, Revenga de Campos, Villovieco, Villarmentero de Campos, Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes, Calzadilla de la Cueza, Ledigos, Terradillos de los Templarios, Moratinos y San Nicolás del Real Camino.

1. Itero de la Vega: Iglesia de Santiago Apóstol y Rollo de Justicia

2. Boadilla del Camino: Iglesia de Santa María de la Asunción y Rollo de Justicia

3. Frómista: Iglesia de San Pedro

4. Población de Campos: Iglesia de Santa María Magdalena y Ermita de Nuestra Señora del Socorro

5. Revenga de Campos: Iglesia de San Lorenzo

6. Villovieco: Iglesia de la Visitación de Santa María

7. Villarmentero de Campos: Iglesia de San Martín de Tours

8. Calzadilla de la Cueza: Iglesia de San Martín y Torre de la antigua iglesia

9. Ledigos: Iglesia de Santiago Apóstol

10. Terradillos de los Templarios: Iglesia de San Pedro Apóstol

11. Carrión de los Condes: Monasterio de San Zoilo y Monasterio de Santa Clara

12. Villalcázar de Sirga: Iglesia de la Virgen Blanca

13. Moratinos: Iglesia de Santo Tomás Apóstol

14. San Nicolás del Real Camino: Iglesia de San Nicolás.

Esta actuación no solo embellece los conjuntos históricos y mejora la eficiencia energética, sino que convierte a la provincia en referente internacional del astroturismo y la conservación del cielo nocturno, reforzando el atractivo espiritual y cultural del Camino

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD E INTEGRACIÓN. El diseño de la iluminación ha seguido criterios técnicos orientados a la eficiencia energética y la integración paisajística. Las fachadas se han iluminado con luz cálida de 3000 K, especialmente adecuada para resaltar la tonalidad de la piedra, mientras que se han aprovechado infraestructuras existentes para minimizar el impacto visual.

Asimismo, los nuevos proyectores, de menor tamaño, se han instalado en ubicaciones estratégicas para evitar interferencias con las vistas principales de los monumentos, garantizando en todo momento el respeto y la integridad del patrimonio.

Con esta actuación, la Diputación de Palencia refuerza su compromiso con un modelo turístico sostenible, innovador y respetuoso con el entorno, poniendo en valor el rico patrimonio cultural del Camino de Santiago y mejorando la experiencia de quienes lo recorren.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO DEL CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO POR LA PROVINCIA DE PALENCIA. En el marco del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021 (BDNS 602917), con fecha 28 de septiembre de 2022, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concedió una ayuda a la Diputación de Palencia para la ejecución del proyecto «Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en el Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia» por un importe de 2 millones de euros al amparo y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1073/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación.

En el año 2021, por la excepcionalidad del evento, el Xacobeo 2021 se convirtió en una prioridad estratégica e hilo conductor en la política turística nacional en el Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destino, de manera que los fondos europeos se convierten en una herramienta palanca para en cuanto a la oferta turística del país y el propio programa.

Dentro de las actuaciones previstas en este proyecto se encuentra la “Adecuación y mejora de la eficiencia energética de la iluminación ornamental” en el marco del Eje Programático 02 “Mejora de la eficiencia energética” del presente Plan.

Esta actuación se integra en el desarrollo de la Medida Estratégica 26 «Estrategia de Sostenibilidad Turística» del Plan de Acción de la Agenda Rural de Palencia (ARP) frente al Reto Demográfico de la Diputación de Palencia, aprobada por el Pleno de la Diputación del 25 de agosto de 2022.