La Diputación de Palencia celebra la XI Conferencia Provincial de Jóvenes de Escuelas para la Sostenibilidad centrada en el análisis y la gestión del agua

Colegio Marista Castilla de Palencia ha acogido hoy la XI Conferencia Provincial de Jóvenes “Vamos a cuidar el planeta”, enmarcada en el Programa de Escuelas para la Sostenibilidad impulsado por la Diputación de Palencia y que ha congregado a un centenar de alumnos de diez centros educativos de la provincia.

El encuentro ha contado con la asistencia de la presidenta de la Institución provincial, Ángeles Armisén, del vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, del diputado de Medio Ambiente, Miguel Abia, de la directora provincial de Educación, Pilar Alonso, y alcaldes de los municipios donde se ubican los centros educativos que han participado. Ha reunido a alumnado, docentes y representantes de centros educativos de toda la provincia en una jornada centrada en la reflexión, el análisis y la acción en torno a uno de los recursos clave para el futuro: el agua.

La iniciativa tiene como objetivo generar espacios de intercambio de experiencias, fomentar la formación ambiental, promover el pensamiento crítico y fortalecer la capacidad del alumnado para comunicar a la sociedad los retos y soluciones en materia de sostenibilidad. En este sentido, los jóvenes no solo participan como asistentes, sino que asumen un papel protagonista como comunicadores y responsables de los compromisos adquiridos.

Cuatro momentos clave para el aprendizaje y la participación. El programa de la conferencia se ha articulado en cuatro bloques educativos principales:

Por un lado, una feria de experiencias, donde los centros participantes han compartido los proyectos desarrollados en sus comunidades educativas, favoreciendo el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas.

Por otro, un taller formativo “Investigando el agua: de la reflexión al diagnóstico”, impartido por el educador ambiental Pablo Labajos, en el que el alumnado analiza la situación del agua desde una perspectiva crítica. A través de dinámicas participativas, los jóvenes elaboran un mapeo de problemáticas relacionadas con el agua en Palencia y proponen mejoras concretas para el territorio.

Talleres de educomunicación, en los que los participantes han trabajado en grupos para trasladar las conclusiones del día mediante disciplinas artísticas como el mural, la música y el teatro, con el apoyo de especialistas.

Finalmente, ha tenido lugar la elección de delegados provinciales, que representarán a Palencia en foros nacionales, tras un proceso participativo en el que el propio alumnado identifica a quienes mejor pueden transmitir las conclusiones alcanzadas.

El agua como eje central

Durante la jornada, el análisis del agua se ha abordado desde tres perspectivas fundamentales:

Salud: el agua como elemento esencial para el bienestar.

Territorio: su papel en los ecosistemas, ríos y biodiversidad.

Consumo: el impacto del agua en los hábitos cotidianos y el consumo responsable.

Participación institucional y compromiso juvenil

Han participado como reporteros los ecodelegados elegidos en la anterior edición, quienes han documentado y difunden el desarrollo de la jornada, reforzando el enfoque participativo del programa.

Los centros educativos de la provincia que han participado son: CEIP San Pedro (Baltanás), CEIP Las Rozas (Guardo), CEIP Marqués de Santillana, CEIP Padre Claret, Colegio Marista Castilla, Colegio Nuestra Señora de la Providencia, Colegio Santo Ángel (Palencia), CEIP Alonso Berruguete (Paredes de Nava), CEIP Clara Campoamor (Villalobón), IES Virgen de la Calle e IESO Boedo-Ojeda (Herrera de Pisuerga).

El programa Escuelas para la Sostenibilidad, promovido por la Diputación de Palencia, continúa consolidándose como una herramienta clave de educación ambiental en la provincia. A través de metodologías participativas como la ecoauditoría escolar, fomenta la implicación del alumnado en la mejora de su entorno y en la búsqueda de soluciones a los desafíos ambientales.

Esta XI Conferencia Provincial reafirma el compromiso de la Diputación con la educación ambiental y con el papel activo de la juventud en la construcción de un futuro más sostenible, donde el cuidado del agua y del entorno sea una responsabilidad compartida.