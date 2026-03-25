El día 8 de abril salen a la venta las entradas para la fiesta de ITA

Hace unos días les contábamos que la fiesta de ITA se va a celebrar el 8 de mayo en el parque Ribera Sur. Hoy ya les contamos cuándo van a salir las entradas a la venta. Según informa la organización en sus redes sociales, el miércoles 8 de abril dará comienzo la venta de entradas en el Campus de la Yutera. En el lado verde, entre las 11:00 horas y las 14:00 horas, se venderán las entradas para los estudiantes de Agrícolas, ingeniería de las Industrias, Forestal y Enología al precio de 12 euros con un máximo de 10 entradas por persona. En el lado blanco se venderán entradas para el resto de universidades entre los 11:00 horas y las 16:00 horas. En este caso se venderán un máximo de 5 entradas por persona a un precio de 12 euros por entrada.

El viernes 10 de abril, desde las 16:00 horas, se venderán las entradas en la Balastera con un máximo de 10 entradas por persona. El lunes 13 de abril se venderán las entradas on line.