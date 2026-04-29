Un detenido por tráfico de drogas en Cevico Navero

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona como supuesta autora de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron durante la realización de un dispositivo operativo de seguridad ciudadana el pasado sábado en la localidad de Cevico Navero, donde a una persona se le localizaron un total de 11 pastillas de éxtasis, que arrojaron un peso de 8 gramos, una bolsita de plástico con 0,5 gramos de cocaína y tres botes con sustancias desconocidas, procediendo a su aprehensión, así como a la detención del responsable.