Sucesos

Un detenido por tráfico de drogas en Cevico Navero

Se le encontraron 11 pastillas de éxtasis y medio gramo de cocaína.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Un detenido por tráfico de drogas en Cevico Navero | Guardia Civil Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona como supuesta autora de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron durante la realización de un dispositivo operativo de seguridad ciudadana el pasado sábado en la localidad de Cevico Navero, donde a una persona se le localizaron un total de 11 pastillas de éxtasis, que arrojaron un peso de 8 gramos, una bolsita de plástico con 0,5 gramos de cocaína y tres botes con sustancias desconocidas, procediendo a su aprehensión, así como a la detención del responsable.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer