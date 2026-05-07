Degustación de bizcochos y reparto de plantas en el mercado ecológico del sábado 9 de mayo en Palencia

El próximo sábado 9 de mayo, entre las 10:00 y las 14:00 horas, la Plaza Mayor acogerá una nueva edición del mercado ecológico de Palencia, una cita ya consolidada que se celebra cada segundo sábado de mes.

Como es habitual, los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de productos ecológicos para realizar su compra habitual: carnes, lácteos, frutas y verduras, aceite, panadería, frutos secos y otros alimentos, todos ellos procedentes de productores locales y de proximidad. En esta ocasión, el mercado contará además con una degustación de bizcochos, gracias a la colaboración del Horno de Amayuelas.

Con motivo de que mayo es un mes especialmente adecuado para la siembra en huertas familiares, esta edición tendrá un carácter especial. Las personas que realicen sus compras recibirán plantas de tomate de variedades tradicionales de la provincia, fomentando así el cultivo local y sostenible. Asimismo, durante toda la mañana, profesionales del mercado ofrecerán consejos y explicaciones sobre diferentes cultivos de huerta, dirigidos tanto a aficionados como a personas interesadas en iniciarse en el cultivo ecológico.

El mercado ecológico de Palencia está organizado por la Asociación de Productores y Consumidores Ecológicos de Palencia (APyCE), con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia a través de la Agencia de Desarrollo Local, la asociación ARCO (Agricultura de Responsabilidad Compartida) y el grupo de consumo La Pera de Palencia.