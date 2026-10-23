La coordinación de Policía Nacional, Policía Local y Bomberos permite controlar un incendio en una vivienda de Palencia

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local y el Servicio de Bomberos, intervino en la madrugada de este viernes en un incendio declarado en una vivienda de Palencia. La actuación coordinada permitió evacuar el edificio y controlar la situación, sin que se produjeran daños personales entre los vecinos. Los hechos ocurrieron sobre las 03:30 horas, cuando los agentes fueron alertados de un incendio en una vivienda situada en la avenida Castilla, número 59, de Palencia. A su llegada, comprobaron que el fuego se había originado en la terraza y se había propagado al interior del inmueble, afectando a las cortinas y a parte de un colchón de una habitación. La propietaria se encontraba descansando en una habitación contigua a la terraza cuando se despertó al percibir la luz procedente del fuego. Tras alertar al servicio de emergencias 112, permaneció a la espera de la llegada de los efectivos actuantes.

Ante la situación, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la evacuación de los vecinos del edificio, adoptando las medidas necesarias para garantizar su seguridad. La intervención se desarrolló de manera coordinada con efectivos de la Policía Local y Bomberos, que realizaron las labores de extinción, enfriamiento y valoración de los posibles daños. A la llegada de los bomberos, el incendio se encontraba prácticamente sofocado. Tras finalizar las labores de extinción y realizar las comprobaciones oportunas, se confirmó que no existían daños personales entre los vecinos y se permitió el regreso a sus viviendas. Dos agentes de la Policía Nacional que habían accedido al interior del inmueble durante la intervención precisaron asistencia sanitaria en los centros de salud Recoletas y La Puebla, donde fueron atendidos por inhalación de monóxido de carbono. La actuación conjunta de Policía Nacional, Policía Local y Bomberos permitió controlar el incendio, garantizar la seguridad de los residentes y evitar consecuencias de mayor gravedad. Las causas que originaron el incendio se encuentran pendientes de determinar.