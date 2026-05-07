Consulta los cortes de tráfico por la celebración de la fiesta de ITA 2026

Con motivo de la celebración de ITA, este viernes 8 de mayo, se llevarán a cabo una serie de cortes de tráfico en las inmediaciones del parque Ribera Sur por lo que, desde el Ayuntamiento, se pide a los conductores comprensión y respeto a la señalización e indicaciones que reciban por parte de Policía Local.

El evento se desarrollará desde las 11:00 hasta las 20:00 horas en el interior del parque, resultando necesario efectuar restricciones de tráfico desde las 10:00 horas a fin de poder coordinar el acceso de usuarios, así como la llegada de autobuses desde distintos puntos del territorio nacional.

Las calles que se verán afectadas son: paseo de la Julia, Maestro Marcelino Vacas, camino de la Torrecilla, Prado de la Lana, Cesáreo Estébanez, Javier Cortés Álvarez de Miranda, Carmen Trapote, Enriqueta Antolín, Constelación de Orión, Mercedes Junco Calderón, Marcelino García, Ángel Cuesta, 3 de abril, Labrador y avenida de Madrid.

En caso de esta última, la avenida de Madrid registrará del tráfico entre las 11:15 y las 13:00 horas y entre las 19:30 y 20:30 horas, periodos en los que se realizarán la llegada y la recogida de los asistentes procedentes de otros municipios en autobuses.

De igual modo, se restringirá el acceso tanto peatonal como de vehículos en el carril-bici que discurre junto al Parque Ribera Sur.

Por parte de la Policía Local se facilitará el acceso en vehículo a los vecinos de la zona afectada, quedando en todo momento habilitada para estos la entrada y salida de sus viviendas a través de la calle Labrador y Prado de la Lana.

Con el propósito de facilitar la recogida de asistentes a la finalización del evento, se habilitará una zona para parada de taxis en el Paseo de la Julia, frente al “Centro Deportivo de La Lanera”.