El Consorcio del Canal de Castilla regenera el puente de Villamuriel e ilumina de manera ornamental y eficiente la esclusa 33 y su entono

La presidenta de la Diputación de Palencia y presidenta del Consorcio del Canal de Castilla, Ángeles Armisén, acompañada por diputado de Turismo y del Canal, Francisco Pérez, el diputado del Consorcio del Canal, Javier Villafruela, el gerente del Consorcio, José Manuel Fernández Frechilla, y el alcalde de Villamuriel de Cerrato, Roberto Martín, ha visitado hoy el resultado de las actuaciones ejecutadas en el conjunto de la esclusa 33, en el puente de Villamuriel de Cerrato, que han supuesto una inversión total cercana a los 95.000 euros.

Esta intervención forma parte de las actuaciones impulsadas por el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, integrado por las diputaciones de Palencia, Burgos y Valladolid, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla, orientado a la mejora de la eficiencia energética y la puesta en valor del patrimonio como recurso turístico, financiada con fondos Next Generation y dotado con un presupuesto de 2 millones de euros.

La actuación se ha desarrollado en dos fases. Por un lado, la regeneración estructural del puente que con un presupuesto de 44.3000 euros ha sido ejecutada por la empresa Archivolta S.L., y, por otro, la mejora de la eficiencia energética del conjunto, obra realizada por Varona Energía, S.L. con una inversión de algo más de 46.750 euros.

Estas obras han supuesto la regeneración estructural del puente, que han supuesto la consolidación de los elementos de fábrica deteriorados, actuar sobre pretiles, aceras y muros de sillería, eliminar añadidos impropios y renovar el pavimento. De esta manera, se ha conseguido recuperar la imagen original del conjunto sin alterar sus características constructivas.

En cuanto a la mejora de eficiencia energética, ha consistido en la implantación de un sistema de iluminación ornamental en el puente y el parque del Canal—que hasta ahora no contaba con iluminación específica— así como la instalación de iluminación en la esclusa 33.

La solución adoptada se ha diseñado bajo criterios de integración paisajística y respeto patrimonial, mediante la instalación de proyectores LED de pequeño formato y bajo consumo, ubicados estratégicamente para iluminar los lienzos del puente sin interferir en su percepción visual.

Asimismo, se ha priorizado el aprovechamiento de infraestructuras existentes, minimizando el impacto sobre el entorno.

El nuevo sistema presenta una potencia instalada significativamente inferior a la anterior, lo que permite alcanzar una reducción del consumo energético superior al 40%, mejorando la eficiencia global y reduciendo el impacto ambiental.

EL PUENTE, LA ESCLUSA 33 Y EL CANAL DE CASTILLA. El conjunto sobre el que se ha actuado en Villamuriel de Cerrato forma parte del sistema histórico del Canal de Castilla, una de las obras de ingeniería hidráulica más relevantes de España, construida entre los siglos XVIII y XIX para el transporte de cereal desde la Meseta hacia los puertos del norte.

Ubicado en el ramal sur del canal y vinculado al entorno de esclusas que permiten salvar los desniveles del terreno, este puente y la esclusa 33 constituye un elemento clave de conexión y tránsito, además de un referente del patrimonio industrial y paisajístico de la provincia. Su construcción en sillería y su integración en el paisaje fluvial reflejan la importancia estratégica y funcional de esta infraestructura histórica.

El Canal de Castilla, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como Conjunto Histórico, es hoy un eje vertebrador del turismo sostenible, cultural y de naturaleza en Castilla y León.

Las actuaciones llevada a cabo en el puente de Villamuriel y su entorno forman parte de 2 de los 4 ejes que integran el Plan de Sostenibilidad Turística del Canal. Por un lado, el eje de mejora del paisaje y de la continuidad y conexión de los caminos de sirga, que busca garantizar la continuidad del recorrido del Canal mediante la eliminación de obstáculos, la mejora de cruces con carreteras y la instalación de pasarelas que permitan la conexión de ambas márgenes y el acceso peatonal y ciclista a los recursos turísticos.

En este marco se han ejecutado actuaciones como la mejora del puente de Becerril, la pasarela bajo la CL-615 en Husillos, la pasarela en la P-953 en Fuentes de Nava, la mejora del Puente de Valdemudo, la integración del parque del Canal en Grijota o la recuperación de caminos de sirga en Paredes de Nava, entre otras intervenciones que conforman un total de 10 proyectos ejecutados. La inversión total en este eje supera los 773.800 euros

Por otro lado, el eje de mejora de la eficiencia energética en espacios y recursos turísticos del Canal, centrado en la reducción del consumo energético, la disminución de la contaminación lumínica y la modernización de instalaciones mediante tecnología LED y energías renovables. En este eje se han finalizado proyectos como la iluminación del conjunto del Canal en Villaumbrales y Becerril de Campos o la instalación solar fotovoltaica en el Puente de Sahagún el Viejo en Paredes de Nava, además de otras actuaciones en ejecución y contratación en distintos puntos del Canal. Las actuaciones de este eje suponen una inversión de 285.800 euros.

Los otros dos ejes que completan el plan son la reforma y adecuación de edificios, equipamientos y elementos patrimoniales, con una inversión de 644.500 euros, y la digitalización, con un proyecto que supera los 185.600 euros

El objetivo global de estos ejes es avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible, eficiente y respetuoso con el patrimonio, reforzando al mismo tiempo la accesibilidad, la movilidad y la experiencia turística del visitante.

*** PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA CANAL DE CASTILLA. El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, en el que se integran junto a la Diputación de Palencia, las de Burgos y Valladolid se impulsó este plan de sostenibilidad en torno al Canal de Castilla, como paisaje cultural que aglutina innumerables recursos e iniciativas generadoras de dinamismo económico e impulsoras y receptoras de actividades turísticas.

El Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, en su Componente 14 «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», Inversión 1 «Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad» y Submedida 2 «Planes de Sostenibilidad Turística en Destino», que incluye el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026.

En aplicación de este programa, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León concedió al Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla una subvención directa de 2 millones de euros, mediante Orden de 11 de abril de 2024, para la ejecución del Plan.