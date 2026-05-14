El Consorcio del Canal de Castilla busca una solución técnica para garantizar la continuidad del camino de sirga entre las provincias de Palencia y Valladolid por el Ramal de Campos

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla ha iniciado la búsqueda de una solución técnica que permita garantizar la continuidad segura del camino de sirga en el cruce con la carretera N-610, en el término municipal de Castromocho, uno de los puntos más complejos del Ramal de Campos para peatones y ciclistas.

Para ello, el Consorcio ha licitado un estudio técnico y la redacción del correspondiente proyecto constructivo, con un presupuesto de 9.994 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Así lo ha comunicado la presidenta del Consorcio del Canal, Ángeles Armisén, al alcalde de Castromocho, Florencio Caballero, durante un encuentro en el que analizaron conjuntamente esta actuación para avanzar en una solución que permita mejorar la seguridad y la continuidad del recorrido del Canal de Castilla para vecinos, visitantes y usuarios de la ruta.

El objetivo es definir una alternativa viable desde el punto de vista técnico, funcional, económico y paisajístico que permita eliminar esta barrera en el recorrido entre Palencia y Valladolid.

Según ha explicado la presidenta, la principal dificultad radica en las especiales características constructivas del puente sobre el Canal. A diferencia de otros puntos en los que se ha resuelto la continuidad del camino mediante pasarelas peatonales inferiores o la recuperación de antiguos andenes, en este caso la distancia entre la estructura del puente y la lámina de agua apenas supera un metro de altura, lo que hace inviable la instalación de una pasarela convencional bajo el tablero.

Esta circunstancia obliga a estudiar soluciones específicas adaptadas a las singularidades del entorno y compatibles con la protección patrimonial y paisajística del Canal de Castilla, declarado Bien de Interés Cultural.

El trabajo contratado deberá plantear inicialmente al menos tres alternativas diferentes para resolver el cruce del camino de sirga con la N-610, valorando no solo criterios económicos y funcionales, sino también aspectos relacionados con la integración estética, el impacto paisajístico y el mantenimiento futuro de la infraestructura.

Una vez seleccionada la opción más adecuada, se procederá a la redacción del proyecto básico y de ejecución, que incluirá estudios topográficos, geotécnicos, cálculos estructurales, análisis hidráulicos, gestión de residuos y estudio de seguridad y salud, entre otros trabajos técnicos necesarios.

Además, en caso de que la solución elegida tenga contacto con el agua del Canal, se realizarán análisis específicos para determinar la idoneidad de los materiales y garantizar la conservación de la infraestructura.

El Consorcio viene desarrollando diversas actuaciones destinadas a mejorar la movilidad no motorizada y la seguridad de los usuarios de los caminos de sirga en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Canal de Castilla.

En otros puntos del Canal ya se han ejecutado soluciones como las pasarelas peatonales de Valdemudo en Husillos, Fuentes de Nava, el Puente del Deseo de Paredes de Nava o Grijota, así como la recuperación del andén del Puente de las Arcas en Palencia.