IU considera que el equipo de Gobierno se equivoca al dejar fuera a Vamos Palencia de la Junta de Gobierno e incluir a Curiel

Esta mañana ha saltado la noticia de que el concejal no adscrito, Domiciano Curiel, pasa a formar parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia, órgano de asesoramiento de la alcaldía que, históricamente, ha estado compuesta por todos los grupos políticos municipales.

La cuestión criticada por Izquierda Unida es que junto con la decisión de que Domiciano Curiel entre en el mencionado órgano municipal, el equipo de gobierno ha dejado fuera al grupo de Vamos Palencia, rompiendo con la tradición histórica de garantizar la representación de todos los grupos.

El concejal de Izquierda Unida, Rodrigo San Martín, afirma que: “nos parece una decisión lamentable por parte del equipo de gobierno. Es un error quitar a Vamos Palencia por Domiciano Curiel, un concejal no adscrito sobre el que, además, recientemente hemos conocido que los motivos de su expulsión del partido fueron por tratos vejatorios hacia sus compañeras y compañeros, entre otros. No entendemos qué confianza puede prestar a la alcaldía y nos parece un error crear un precedente de estas características en un órgano que históricamente ha mantenido un equilibrio y una representación de todas las fuerzas políticas. Se han equivocado”.