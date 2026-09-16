Los Consejos de Barrio de la ciudad comienzan su andadura en el Carmen

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Casas, acompañados por el jefe de la Policía Local, David Carretero, han presentado esta mañana el ‘Consejo de Barrio’, un proyecto que engloba la figura del Policía de Barrio y que nace de la planificación, del análisis de los problemas de los barrios, y del trabajo y experiencia de la Unidad Agente Tutor. Una experiencia piloto, que se pondrá en marcha en el Barrio del Carmen -cuya asociación ya es conocedora- y que pronto se irá extendiendo por todos los barrios de la capital, siendo el del Ave María el segundo de ellos.

Durante su presentación, Casas ha explicado que este proyecto “será un extraordinario instrumento para mejorar la coordinación entre la policía y los agentes protagonistas del barrio, con un Agente Tutor y un representante de la Asociación de Vecinos como canalizadores de las demandas del barrio en materia de seguridad ciudadana, pero también de otros aspectos que puedan resultar de interés para el barrio, que sirvan para mejorar no solo la citada seguridad, sino además la convivencia, la seguridad del tráfico, y otros aspectos que mejoren la vida de los vecinos”.

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana ha puntualizado que el Consejo de Barrio estará comandado por uno de los agentes tutores de la Policía Local, una unidad que contará, paulatinamente, con “más efectivos” para implementar estos consejos de barrio. “Trabajarán codo a codo con la asociación vecinal, que será la interlocutora con el agente tutor asignado a ese barrio. Además, estos consejos, que se reunirán periódicamente, contarán con las aportaciones que puedan hacer otros colectivos del barrio, como CEAS, parroquia, colegios, mercadillo, empresarios, farmacias, y otros agentes que puedan aportar para que la Policía Local pueda hacer su trabajo con una mayor eficacia”, ha dicho.

Por su parte, la regidora ha querido subrayar el fin de su creación basado en “la mejora de la seguridad y en esa sensación de seguridad, anticipando los problemas que puedan surgir en el barrio. Velar por una mejor convivencia, una mayor integración de aquellos que vienen de fuera a construir una vida en nuestra ciudad, disputas vecinales, problemas de absentismo, tráfico y consumo de drogas, y con la vista puesta en la prevención de la violencia machista”.

“Es un compromiso que este equipo de Gobierno llevaba en su programa electoral y, que, además, se reforzó con una moción política en pleno donde se ponía de manifiesto el sentimiento unánime de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Palencia de que la ciudad volviese a contar con esa figura que en esta ocasión contará con el Agente Tutor por sus excelentes resultados”, ha añadido al tiempo que ha aclarado que “no ha sido posible ponerlo en marcha antes por la deficiencia de policías locales en el cuerpo. Una cuestión, que se verá solventada con la incorporación de nuevos agentes. Una iniciativa necesaria, en un momento de la sociedad, donde los bulos generan sensaciones de inseguridad falsas”.

Por último, el jefe de la Policía Local ha explicado que se trata de cubrir tres aspectos importantes centrados en mejorar “la prevención de delitos y de problemas de convivencia de cualquier naturaleza; la integración social en el barrio y la acción policial una vez detectados los focos de posibles conflictos o delitos”. Todo ello, aprovechando el potencial de la Unidad Agente Tutor y tratando los problemas desde la raíz, un potencial que les ha otorgado “un gran prestigio dentro y fuera de nuestro país, y que durante los próximos meses exportaremos a otras cuatro ciudades europeas”.