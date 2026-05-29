El circuito ‘Palencia Trail’ coordinado por la Diputación de Palencia llega este domingo a Tariego de Cerrato

Este domingo, día 31 de mayo, se celebrará en Tariego de Cerrato, el “Raposo Trail”, tercera prueba del circuito Palencia Trail Series 2026, que coordina el Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, contará con tres distancias, 21 kms, 10 kms. y una prueba de 2 kms. para “andarines”. En total, casi 300 deportistas disfrutarán de una mañana llena de actividad en la localidad de Tariego de Cerrato.

La carrera principal y puntuable para el circuito Palencia Trail Series será el Trail de 21 kms, que contará con un desnivel positivo de 700 metros, y saldrá a las 09:30 horas de la mañana desde la Plaza Mayor de la localidad. La prueba corta, de 10 kms. y 300 metros de desnivel positivo dará comienzo a las 10:00, también desde la Plaza Mayor de la localidad. Todos los participantes podrán recoger sus dorsales el mismo domingo, junto la zona de salida, entre las 8:25h y las 9:45h.

Tanto la prueba de 21 kms, como la de 10kms, contarán con varios avituallamientos sólidos y líquidos durante la prueba, así como otro más en meta. En el Trail largo, habrá cinco categorías, tanto masculinas como femeninas: Sénior, Máster 35, Máster 40, Máster 45 y Máster 50.

Una vez concluidas ambas carreras tendrá lugar la entrega de premios, en la que se premiará a los tres primeros de la clasificación general, así como a los tres primeros de cada categoría. Para los atletas que quieran formar parte del circuito Palencia Trail Series, se recuerda que, para optar a las clasificaciones generales del circuito, tanto absoluta como por categorías, el corredor debe finalizar al menos tres de las pruebas que conforman el Circuito. En el caso de participar más de tres pruebas, se contabilizarán todas las participaciones, hasta un máximo de 5. En el caso de participar en las 6 pruebas, se contabilizarán los 5 mejores resultados. La siguiente prueba del Palencia Trail Series llegará tras la época estival, el 12 de septiembre con la celebración de un referente en nuestra provincia, el Trail Fuentes Carrionas, en Camporredondo de Alba.