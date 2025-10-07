CCOO reclama a Renault "empleo estable, mejora salarial, reducción de la jornada y una regulación justa de la bolsa de horas" para el nuevo convenio

(ICAL) El sindicato CCOO destacó que ha elaborado una plataforma negociadora para el nuevo convenio colectivo en Renault en España que prioriza “el empleo estable, la mejora salarial, la reducción de la jornada y una regulación justa de la bolsa de horas”, con el objetivo de garantizar un “futuro sólido” para los centros dela compañía y mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla.

CCOO destacó que los trabajadores de Renault España tendrán una “nueva oportunidad” en los próximos meses para conseguir un convenio colectivo que dé respuesta a las principales demandas de la plantilla. “Tras años de esfuerzo, compromiso y calidad demostrada en los centros de trabajo de Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid, CCOO vuelve a presentar una plataforma negociadora sólida, construida desde abajo, con más de 150 medidas recogidas directamente en talleres, oficinas y naves”, indicaron fuentes de la central sindical.

La “columna vertebral” de esta negociación estará formada por cuatro ejes clave: futuro industrial, mejora salarial, reducción de jornada y nueva regulación de la bolsa de horas, explicó CCOO. En materia de futuro, CCOO exige “un compromiso real con el empleo estable y de calidad, con cargas de trabajo suficientes que garanticen turnos completos en Valladolid y Palencia y el crecimiento de los centros de Madrid y Sevilla”. La prioridad es “clara”, para CCOO, “más contratación indefinida con reconocimiento al personal eventual con mayor antigüedad”.

En el apartado salarial, CCOO propone recuperar el poder adquisitivo perdido con una subida de tres puntos por encima del IPC durante la vigencia del convenio (cuatro años) y convertir las medias pagas en pagas completas. También el sindicato incluye ascensos automáticos por antigüedad: a los diez años, oficial de segunda; a los 15, oficial de primera. Además, solicitará doblar el valor económico de las horas extraordinarias, que deben ser verdaderamente excepcionales.

En cuanto a jornada laboral, la organización sindical plantea una reducción de la jornada anual, la eliminación de los sábados en periodo vacacional como días de vacaciones, y la planificación estratégica de los días de apertura para facilitar puentes y descansos más favorables. “Queremos que el calendario laboral sirva a la conciliación, no al revés”, indican desde CCOO.

Sobre la bolsa de horas, el sindicato defiende una reforma que garantice el “derecho real” al descanso y propone limitar la obligatoriedad de acudir los fines de semana, especialmente en festivos, y establecer un plus lineal de 120 euros por cada sábado o domingo trabajado, sin importar nivel ni categoría. Estas medidas buscan “democratizar las condiciones” y “proteger el equilibrio entre vida laboral y personal”.

CCOO inicia esta negociación, asegura, con una propuesta “firme, realista y ampliamente respaldada por la plantilla”. En las próximas semanas, el sindicato convocará asambleas de afiliados para debatir colectivamente los contenidos de la plataforma. “Renault España necesita un convenio que mire al futuro sin dejar a nadie atrás”, sentencian.