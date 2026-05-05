El CAUPA y varios centros de salud se suman al Día Mundial de la Higiene de Manos

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria figuran entre los eventos adversos prevenibles más frecuentes. Muchas de estas infecciones están causadas por microorganismos multirresistentes y podrían evitarse con una adecuada higiene de manos. Realizarla en el momento adecuado y de la manera correcta puede salvar millones de vidas cada año. Firme en este compromiso, los profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia se han sumado hoy al Día Mundial de la Higiene de Manos.

Lo han hecho bajo el lema ‘Actuar salva vidas’, enfatizando que la higiene de manos es una acción que salva vidas y su práctica debe ser una prioridad para garantizar la seguridad del paciente. Entre los objetivos de la campaña de este año se incide especialmente en promover prácticas óptimas de higiene de manos durante la atención sanitaria (utilizando la técnica adecuada y de acuerdo con los 5 momentos de la OMS), y en concienciar sobre la importancia de la monitorización de la adherencia de los profesionales a la higiene de manos mediante la observación.

La jornada ha servido además para realizar un especial reconocimiento a los centros de salud de Paredes de Nava, Carrión de los Condes y Los Jardinillos, acreditados con el nivel ‘excelente’ en el Sistema de Reconocimiento al Compromiso con la Higiene de Manos de Sacyl. Estos centros han alcanzado el máximo de los tres niveles establecidos gracias a su esfuerzo por implantar y mantener una buena práctica de higiene de manos en su actividad clínica diaria.

En el Complejo Asistencial Universitario de Palencia un total de cinco unidades tienen reconocido el nivel ‘avanzado’ y otras siete unidades cuentan con la acreditación en el primer nivel del sistema de reconocimiento de higiene de manos de Sacyl. Una distinción con la que también cuentan todos los centros de salud de la provincia (3 en nivel ‘excelente’, 14 en nivel ‘avanzado’ y 4 en ‘inicial’).

‘Guantes cuando esté indicado. Higiene de manos siempre’

Durante la jornada se ha invitado a reflexionar sobre el uso adecuado de guantes, ya que no siempre está indicado y puede favorecer la transmisión de microorganismos y resistencias antimicrobianas. Profesionales sanitarios se han dado cita en la puerta principal del Hospital Río Carrión para dar visibilidad a la necesidad de una correcta higiene de manos en la asistencia sanitaria, con distintas iniciativas que han ayudado a tomar conciencia de la importancia que esta práctica tiene en la seguridad del paciente. Responsables de este compromiso del Servicio de Medicina Preventiva del CAUPA han recorrido las plantas de hospitalización para realizar una campaña de difusión entre los acompañantes de los pacientes con la distribución de dípticos y diversa cartelería.

La celebración del Día Mundial de la Higiene de Manos se ha extendido también a varios centros de salud de la capital y la provincia, como los centros sanitarios de Eras del Bosque, Palencia Rural y Paredes de Nava. En este último, los alumnos del colegio ‘Alonso Berruguete’ de la localidad han participado en un concurso en el que se han presentado 86 dibujos para concienciar sobre la importancia de la higiene de manos no solo en el ámbito sanitario.