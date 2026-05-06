La Catedral de Palencia estrenará iluminación exterior gracias a un convenio entre la Fundación Iberdrola España, la Diócesis y el Ayuntamiento

El exterior de la Catedral de Palencia estrenará una nueva iluminación ornamental tras la firma del convenio de colaboración entre la Fundación Iberdrola España, la Diócesis y el Ayuntamiento de la ciudad. El proyecto, con una inversión de 300.000 euros, contempla la instalación de luminarias LED de última generación que permitirán reducir el consumo energético del monumento y realzar la belleza de este referente patrimonial de Castilla y León, la tercera catedral más grande de España, tras las de Toledo y Sevilla.

El acuerdo ha sido suscrito esta mañana en el trascoro del templo por el obispo de la Diócesis de Palencia, monseñor Mikel Garciandía; la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, en presencia del deán de la Catedral, Dionisio Antolín, y del vicepresidente de Iberdrola, Juan Manuel González Serna.

El obispo de la Diócesis de Palencia ha señalado, como ya hizo durante su ordenación en la Catedral, que edificios como este deben dejar de ser “tanatorios” anclados en el pasado para convertirse en “paritorios” que sigan generando vida. En este sentido, ha destacado que actuaciones como la nueva iluminación exterior demuestran que una catedral es un organismo vivo, cuya vitalidad construyen día a día los creyentes. Asimismo, ha señalado que la luz en la Catedral posee “una carga simbólica maravillosa”, ha afirmado.

Asimismo, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que ha iniciado su intervención agradeciendo a la Fundación Iberdrola España el haber “fijado la vista” en la Catedral de Palencia, ha subrayado que la iluminación exterior que se va a situar en la plaza de la Inmaculada aportará un “valor añadido al principal monumento de la ciudad ya que es el que atesora un mayor número de visitantes”. En este sentido, ha puntualizado que “le va a realzar haciendo justicia ya que la seo se encuentra ubicada entre edificaciones y no se ve realmente su grandiosidad y dimensiones. Por tanto, una iluminación bien proyectada y estudiada le dará su lugar y su puesto como tercera catedral más grande de España y realzará tanto su belleza como su entorno”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, ha destacado que “con esta intervención lumínica la Fundación refuerza la puesta en valor de la Catedral de Palencia, un referente esencial del patrimonio histórico y artístico de Castilla y León y de nuestro país. Esta actuación refleja nuestro firme compromiso con la conservación del legado cultural a través de soluciones tecnológicas eficientes y respetuosas con el entorno, que realzan los valores arquitectónicos del templo, favorecen su contemplación y refuerzan su proyección cultural al servicio de la ciudad y de quienes la visitan”.

Origen e historia de la Catedral

La catedral de Palencia o de San Antolín se encuentra en el centro histórico de la ciudad, conocida históricamente como la “Bella Desconocida”, en la actualidad se promueve su revalorización bajo el nombre de la “la Bella Reconocida”. Su construcción se desarrolló a lo largo de catorce siglos, lo que refleja la evolución histórica y artística del templo. Fue uno de los primeros monumentos palentinos declarados Monumento Nacional, en este caso fue en 1929.

A pesar de que la provincia es especialmente reconocida por su arquitectura románica, la catedral es fundamentalmente de estilo gótico. Su exterior se caracteriza por la sobriedad de sus muros, contrastada con la riqueza ornamental de determinadas portadas y del ábside. El edificio cuenta con cinco puertas repartidas entre sus tres fachadas principales.

La puerta ‘de San Antolín’ nos abre a la catedral desde la fachada occidental, orientada hacia el río Carrión y la plaza de San Antolín. Una fachada que destaca por un gran rosetón gótico y por una capilla anexa del siglo XVIII, de planta octogonal y cubierta por una cúpula visible desde el exterior. En la fachada septentrional, que mira a la plaza de Cervantes, nos encontramos con la ‘Puerta de los Reyes’ o de ‘San Juan’ -de estilo flamígero- y la ‘Puerta de los Canónigos’. Por último, en la fachada meridional, situada en la plaza de la Inmaculada, se nos presentan la ‘Puerta del Salvador’ o ‘de los Novios’ -con sencilla decoración, gótica-, la torre catedralicia, de líneas rectas y aspecto austero, donde destacan el reloj y algunos ventanales, y la puerta más grande y decorada del templo: la ‘del Obispo’ o ‘de Santa María’ de los siglos XV-XVI.

125 años luz: un amplio calendario de propuestas para toda la sociedad

Este acuerdo forma parte del amplio y variado programa diseñado para 2026 con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Iberdrola, que abarca desde exposiciones de arte, festivales de música o muestras tecnológicas hasta eventos sociales. Bajo el lema 125 años luz, la empresa ha puesto en marcha iniciativas dirigidas a sus empleados, clientes, accionistas y al público en general para acercar su legado al conjunto de la sociedad y, sobre todo, trasladar su visión, sus perspectivas de futuro y su fuerte compromiso con las comunidades en las que desarrolla su actividad.

La Fundación: cuidado, conservación y puesta en valor del patrimonio

Una de las principales áreas de actuación de la Fundación Iberdrola España es el cuidado, conservación y puesta en valor de las riquezas histórico-artísticas. Desde 2011, el Programa de Iluminaciones de la Fundación Iberdrola España ha destinado más de 3 millones de euros a la mejora de más de 40 monumentos en todo el país. Entre las actuaciones más destacadas en Castilla y León figuran la iluminación exterior de la Catedral de Ávila, el interior de la Catedral de Palencia, la Catedral Nueva de Salamanca, la iglesia de San Hipólito el Real en Palencia, la iglesia de San Pedro Ad Vincula en Salamanca, la cuádruple esclusa del Canal de Castilla, la basílica de San Juan de Baños, considerada la más antigua en pie de España, y la Academia de Caballería de Valladolid.