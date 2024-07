El cartel de ‘En un lugar del Norte’ se cierra con la incorporación de The Iberians

La quinta edición del festival ‘En un lugar del norte’, que se desarrollará los días 19 y 20 de julio en Cervera de Pisuerga, ha cerrado su cartel con la incorporación de The Iberians. La banda vallisoletana actuará el próximo sábado, a partir de las 14 horas, en el exterior del Bar La Ruina, que un año más ha querido colaborar con el evento. El grupo se suma así a una programación de la que también forman parte La Orquesta Pinha, Alba Levi, Mäbu, De perdidas al río, La Sugarera, Alberto & García, Pedro Pastor y los Locos Descalzos, y Delameseta.

Si por algo se caracteriza The Iberians es por hacer música divertida y por su estética única. El rock steady, el reggae, el ska y la música jamaicana son los estilos que unen a esta formación compuesta por cuatro músicos procedentes de otras bandas destacadas del panorama español como los Tostones, La Familia Iskariote, Seiskafés o Reggaeliz de Palo. Así, el público que se acerque a disfrutar de su actuación, podrá bailar al ritmo de un extenso repertorio con temas legendarios de los años 60 y 70 de bandas como Toots and the Maytals, The Paragons o The Abysinians. Tampoco faltarán estilos más actuales de la cultura jamaicana, roots, dubs, adaptaciones al rocksteady y algunos temas propios.

Formado en el verano de 2017, este grupo cuenta con un extenso bagaje. De hecho, en su corto tiempo de vida ya ha girado por Bélgica (Leuze y Tournai) y ha actuado en Camden y Green Man Gardens, en West Ealing (Londres). En España, ha participado en festivales como el Txonda (Navas de Río Frío), Festival de Ska de Palencia, Sediceregue de Valladolid, Iboga Summer (Valencia) o Reggae Boa. También ha ofrecio conciertos en salas como el Club Milwaukee y The Cabin, en el Puerto de Santa María; El Gran Baba y La Buena Vida, en El Palmar-Vejer; Waikiki, en Tarifa; o la sala Babylon, con el Foot Stompin León.

Guillaume Deplus ‘Grilletes’ -bajo y coros-, Juan Manuel Tordable -teclado y coros-, Jaime Herreras -voz y guitarra- y Javi Talegón ‘Tale’ forman parte de este grupo con trajes de leopardo, mucho baile y espíritu alegre que defiende la importancia de conectar con sus raíces. De hecho, tanto la banda como sus vestimentas son un homenaje a la figura del lince en un intento de defender el medio natural que nos rodea.

TALLERES INFANTILES, FOODTRUCKS Y DJ’S. En el programa de ‘En un lugar del Norte 2024’ habrá espacio para la música electrónica. Por un lado, el viernes por la noche, se celebrará una fiesta oficial con DJ’s en el Bar El Rollo. Comenzará alrededor de las 00 horas, al finalizar las actuaciones de la Plaza Mayor. Por otro, el sábado habrá un Escenario DJ cuya música comenzará a sonar sobre las 18 horas y por el que pasarán Pastillas Pez, Guacharaco, Minimatik y Mineralex. Este espacio se instalará en el Parque del Plantío, donde tendrán lugar todos los conciertos del sábado, a excepción del vermú con The Iberians.

‘En un lugar del Norte’ también ha pensado en los más pequeños, y gracias a la colaboración de la Asociación Cultural de Ocio en Familia de la Montaña Palentina La Osera, ha programado dos talleres infantiles. En el primero, los participantes podrán conocer y experimentar los ritmos castellanos. El segundo se titula Pinta-Cerámica y para participar es necesaria la inscripción previa a través del correo electrónico laoseracervera@gmail.comSu coste es de 5€ y las niñas y niños que participen podrán llevarse su pieza a casa.

Para que el público pueda disfrutar al máximo de esta cita musical que este año cumple su quinto aniversario, en el Parque del Plantío se instalarán barras y food trucks con opciones para todos los gustos. La oferta gastronómica correrá a cargo de La Bandolera (pizzas artesanas), Señorita Manolita, Señorita Jimena y Don Froilán (mojitos, barra y platos elaborados con Alimentos de Palencia) y De Villada (bocatas y hamburguesas). Como novedad, todas las consumiciones se pagarán en tokens (1€=1 token). El dinero se podrá cambiar por la moneda oficial del festival en el propio recinto.