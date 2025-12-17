Los calendarios solidarios de la Diputación estarán a la venta a partir del martes 23 de diciembre

La Diputación de Palencia pone a disposición del público su esperada edición anual de calendarios solidarios para el año 2026, un material promocional que combina la belleza de la provincia, el talento fotográfico de sus gentes y, por sexto año consecutivo, un marcado carácter benéfico.

Se han editado 11.000 calendarios de pared y 3.000 de sobremesa, en total, 14.000 unidades. Una parte de los calendarios editados estará a la venta en la Oficina de Turismo de la Calle Mayor de Palencia, a partir del martes, 23 de diciembre, a las 9:15 horas.

Un horizonte de belleza y talento palentino

El calendario de pared y de sobremesa de 2026 está ilustrado con las doce fotografías premia-das en el XXXVI Certamen Provincial de Fotografía de la Diputación, cuyo lema en esta edición ha sido “Nuestros Pueblos en el horizonte”.

Las fotografías seleccionadas destacan por su altísima calidad artística, permitiendo a los espec-tadores descubrir una Palencia inédita. El objetivo logra capturar nuestros pueblos, enmarcándo-los magistralmente en su entorno natural y ofreciendo un envolvente skyline de cada localidad.

En total, el certamen batió récord de participación con 483 fotografías presentadas por 244 parti-cipantes. Las imágenes premiadas fueron las que se detallan a continuación, protagonizando los distintos meses del año que en breve comienza:

· ENERO: Segundo premio. “Luz de luna sobre Alba” de Patxi Pérez, realizada en el Mirador de Alba de los Cardaños.

· FEBRERO: Accésit. “Hacia la Nieve” de Paula Molina, imagen tomada en Herreruela de Castillería.

· MARZO: Accésit. “El camino en el horizonte” por Sara Diez, en Lomas-Villalcázar de Sirga.

· ABRIL: Tercer premio. “La huella del tiempo”, de Luis Enrique Amor, fotografía hecha en Torremormojón.

· MAYO: Accésit. “Almendros en flor, ecos de campanas”, a cargo de M.ª Ángeles García, realizada en Valoria de Alcor.

· JUNIO: Accésit. “Arcoíris en Tariego” de Julián Gutiérrez de los Ríos, realizada en Tariego de Cerrato.

· JULIO: Accésit. “Anochece en la villa de Jorge Manrique”, de María Elma Infante, en Paredes de Nava.

· AGOSTO: Accésit. “Barrio de bodegas” de Manuel González, fotografía tomada en Baltanás.

· SEPTIEMBRE: Primer premio. “Faro en la noche”, de Roberto Otero, una imagen captada en Támara de Campos.

· OCTUBRE: Cuarto premio. “Colegiata en sombras, historia en luz”, fotografía tomada en Támara de Campos por Víctor Lorenzo.

· NOVIEMBRE: Accésit. “Otoño en Piedrasluengas”, fotografía realizada en la localidad por Sergio Cuena.

· DICIEMBRE: Accésit. “Campo de pueblos”,instantánea hecha en Ampudia por José Ma-ría Molina.

La solidaridad como protagonista. La venta de los calendarios mantendrá un precio público simbólico y solidario establecido en ediciones anteriores: 2 euros, el calendario de pared y 1 euro el calendario de sobremesa. La recaudación íntegra de esta venta se destinará como en otras ocasiones a una entidad sin ánimo de lucro de carácter social. En la edición anterior, la recaudación fue destinada a la Asociación de Salud Mental - FEAFES.

Además de la venta, la Diputación cumplirá con su objetivo promocional de Palencia como des-tino turístico. Los ejemplares se repartirán gratuitamente a todos los Ayuntamientos de la provincia. Asimismo, los visitantes que adquieran una entrada para acceder a la Villa Romana La Olmeda, el Castillo de los Sarmiento y/o viajen en las embarcaciones turísticas Marqués de la En-senada o Juan de Homar, también serán obsequiados con un calendario de pared.

Como viene siendo habitual, estos calendarios son un material promocional “estrella” en las fe-chas navideñas, incluyendo información de interés sobre los recursos turísticos gestionados por la Diputación de Palencia y las oficinas de turismo y puntos de información turística distribuidos por toda la provincia.