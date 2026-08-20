Becerril acogerá el 20 de septiembre ‘Los 10.000 de Mariano Haro’

El Diputado de Deportes, Eduardo Tejido y el Coordinador de Deportes, Enrique Hermoso, con la presencia también del alcalde Becerril de Campos, Francisco Pérez, han presentado la décima edición de ‘Los 10.000 de Mariano Haro’, una carrera que organiza el Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia, en homenaje al mejor atleta palentino de todos los tiempos, tratándose de la primera prueba oficial en reconocimiento al ‘León de Becerril’.

Esta décima edición, que contará con la colaboración de la Fundación Real Madrid, volverá a tener dos distancias, de 5000 y 10.000 metros, manteniendo para su prueba principal el recorrido por el Canal de Castilla, que desde su incorporación en 2024 ha causado gran aceptación entre los atletas.

Los atletas que se inscriban en la distancia de 5.000 metros, recorrerán el casco urbano de Becerril de Campos durante dos vueltas, pasando por lugares emblemáticos como el Arco de la entrada, la Iglesia de Santa María o el ya tradicional paso por San Pedro Cultural.

Las carreras, que comenzarán a las 11:30 horas, tendrán salida y meta junto al Ayuntamiento de Becerril de Campos, teniendo todos los atletas participantes el privilegio de entrar a San Pedro Cultural, dando así a la prueba un valor cultural añadido y manteniendo otro de los grandes atractivos de la carrera.

Las categorías, masculinas y femeninas, son las siguientes:

Sénior: de 16 a 34 años

Máster 35: de 35 a 39 años

Máster 40: de 40 a 44 años

Máster 45: de 45 a 54 años

Máster 55: a partir de 55 años

Con el objetivo de dar más servicios a los atletas, al finalizar la carrera habrá un servicio gratuito de fisioterapia, gracias a la colaboración de la Clínica MAS. Además, los participantes de las carreras de 10.000 y 5.000 metros obtendrán una camiseta técnica dedicada a la figura de Mariano Haro.

La inscripción deberá hacerse online a través del portal de deportes de la página de la Diputación hasta el viernes, 18 de septiembre a las 12 horas y tendrá una cuota de 7 euros, tanto para para los 10.000 como para los 5.000. También podrá hacerse el mismo día de la prueba, presencialmente, costando entonces, 10 euros.

La entrega de dorsales se efectuará en la plaza mayor de Becerril de Campos a partir de las 9,30 horas. A la conclusión de la prueba, habrá trofeos y premios en metálico para los primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos, y un sorteo de importantes regalos entre los participantes.

Además, antes de las carreras principales, a partir de las 11 horas, habrá carreras infantiles para jóvenes de las categorías sub-16, sub-14, (con una distancia aproximada de 1500m) sub-12, sub-10 (con una distancia aproximada de 750m) y mini-benjamines. La inscripción estas carreras infantiles deberá hacerse también a través de www.palenciadeporte.es y será gratuita.