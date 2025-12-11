El Ayuntamiento pone en marcha una nueva "Cuenta Consumo Palencia" con motivo de la Navidad

La Concejalía de Impulso Económico del Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, ha presentado hoy la Campaña de Navidad Comercial 2025 que, bajo el eslogan ‘Palencia, amor a primera compra’, pretende reforzar la actividad comercial durante estas fechas y potenciar la conexión entre los establecimientos y los consumidores.

En este sentido, la responsable del área, Judith Castro, ha subrayado que “el objetivo es favorecer las condiciones para impulsar el comercio local y dar más vida a las calles apoyando el reciente encendido de luces navideñas” ya que según ha puntualizado “queremos que haya motivos para salir y que tanto palentinos como visitantes consuman en nuestros establecimientos”.

Entre las novedades, Castro ha anunciado una nueva campaña de Cuenta Consumo, desde el 15 de diciembre al 11 de enero, que contará con un presupuesto municipal de 100.000 euros, así como una amplia oferta de animación callejera, diseñada para dinamizar la economía local y fomentar la participación ciudadana. La misma, arrancará el 18 de diciembre con un pasacalle musical y continuará con actividades para todo tipo de públicos, como hinchables, discomóvil, gymkanas, espectáculos de magia o pintacaras y globoflexia.

Un regalo especial para el comercio y la ciudadanía

Como parte de la campaña, se han preparado además dos regalos especiales que los comercios palentinos podrán recoger en la Agencia de Desarrollo Local hasta fin de existencias: Bolsas de tela tipo “totebag” personalizadas con el diseño y el eslogan de la campaña, y papel de regalo para utilizar en sus establecimientos.

La iniciativa incorpora otras actividades ya en marcha, como el Tren Navideño, un clásico que circula desde el pasado 4 de diciembre hasta el 6 de enero, en el que se puede montar por 2 euros o gratis con el ticket de compra del día en comercio local por importe de 20 euros o más.

También incluye el Concurso de Escaparates Navideños, en el que se han inscrito un total de 30 establecimientos que mantendrán sus creaciones expuestas hasta el 5 de enero. El voto del público, que otorga un premio de 200 euros, ya está abierto tanto de forma presencial en la ADL como a través de un formulario on line disponible en ImpulsaPalencia.com. Hay otros cinco premios más, el primero de 800 euros.

Este año se incluyen además los Talleres de Cocina Navideña en la Plaza de Abastos, cuyas plazas se agotaron el mismo día de su publicación. Tras la primera sesión celebrada el pasado 29 de noviembre, aún quedan otras cinco fechas: 13, 20 y 27 de diciembre, y los días 23 y 30, estos últimos dirigidos al público infantil.

El Ayuntamiento de Palencia anima a comerciantes y ciudadanos a participar activamente en esta campaña y a llenar las calles de Palencia de espíritu navideño, demostrando que, en Palencia, la mejor compra se hace en casa.