El Ayuntamiento de Palencia organiza ‘Mayo en Familia’ con propuestas lúdicas para todas las edades

Para la Concejalía de Juventud, Educación e Infancia del Ayuntamiento de Palencia, el ocio en familia constituye una herramienta fundamental para fortalecer los vínculos y favorecer la convivencia intergeneracional. Con este objetivo, la delegada del área de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo García y el concejal de Juventud, Educación e Infancia, Orlando Castro, han presentado esta mañana en rueda de prensa la iniciativa ‘Mayo en Familia’, un programa especial con motivo del Día Internacional de la Familia, que se celebra el 15 de mayo, centrado en la diversidad, el juego y la convivencia.

El programa incluye tres actividades gratuitas dirigidas a público familiar que se desarrollarán en el Parque del Salón en la zona del auditorio, en horario de 17:30 a 20:30 horas. Todas las propuestas están pensadas para disfrutarse en familia y no requieren inscripción previa.

La primera cita tendrá lugar el viernes 8 de mayo con Krazy Karts, una actividad que contará con un circuito hinchable y un perímetro balizado. La misma está dirigida a menores de entre 6 y 18 años, con un peso máximo de 65 kg.

El viernes 15 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Familia, se celebrará una jornada de Juegos Tradicionales, con propuestas como la rana, bolos de madera, anillas, gomas y herraduras. Esta actividad está pensada para participantes a partir de los 3 años, con el objetivo de favorecer el ocio compartido entre distintas generaciones.

El ciclo finalizará el viernes 22 de mayo con una tarde dedicada al deporte, que incluirá diana de fútbol, 4 en raya de baloncesto, diana gigante y pruebas de lanzamiento, también orientadas a público familiar a partir de los 3 años.

CURSO MONITOR TIEMPO LIBRE. Por otro lado, cabe señalar que el Ayuntamiento de Palencia, a través de su Escuela de Animación y Tiempo Libre, ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del Curso de Monitor/a de Tiempo Libre, que se desarrollará durante los fines de semana del próximo mes de septiembre.

El mismo contará con una duración de 45 horas teóricas y se impartirá de forma presencial en La Morada, antiguo Espacio Joven de la ciudad. Las sesiones estarán distribuidas entre los fines de semana del 18, 19 y 20 de septiembre y del 25, 26 y 27 de septiembre, realizándose el examen final el 3 de octubre.

A las que se sumarán 105 horas online y 160 horas de prácticas, permitiendo al alumnado obtener una formación completa tanto a nivel teórico como práctico.

Esta propuesta formativa tiene como objetivo favorecer la capacitación de jóvenes en el ámbito del ocio educativo, dotándoles de herramientas para el diseño y desarrollo de actividades de tiempo libre, así como mejorar sus oportunidades de empleabilidad en el sector sociocultural y educativo.

Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del teléfono 670 900 470 o del correo electrónico juventud@aytopalencia.es. Para formalizar la inscripción acudir a www.aytopalencia.es/area/bienestar-social-juventud-y-mujer

Ambas iniciativas, con las que desde el Consistorio se continúa apostando por la formación juvenil y el impulso de actividades educativas y recreativas que fomenten la participación activa y el ocio saludable.