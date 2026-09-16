Los autobuses de Sevilla circulan en Auténtica Premium Food con la imagen del Museo Territorial Campos del Renacimiento

Cuatro autobuses urbanos circulan por las calles de Sevilla mostrando imágenes promocionales del Museo Territorial Campos del Renacimiento, e invitando a descubrir piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. Con el mensaje «Arte, Historia y Patrimonio con Pé en Tierra de Campos», la campaña que se está desarrollando desde hace unos días, hace referencia también a las cuatro localidades que integran el impresionante Museo Territorial Campos del Renacimiento: Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava.

La campaña propone recorrer los mismos espacios en los que convivieron figuras históricas “Irrepetibles” como Pedro y Alonso Berruguete, Jorge Manrique, Alejo de Vahía o el Cardenal Cisneros, estrechamente vinculadas a estas cuatro localidades.

Estos cuatro autobuses, están vinilados con creatividades muy atractivas y visuales, que muestran información sobre el Museo Territorial Campos del Renacimiento, las localidades que lo componen y los personajes que lo hicieron posible.

Se ha elegido la ciudad de Sevilla coincidiendo con la participación de la Diputación de Palencia en Auténtica Premium Food, una gran feria de alimentos y bebidas premium y punto de encuentro de la industria alimentaria que apuesta por el producto, la sostenibilidad, los valores y el origen.

La presencia de Palencia en esta feria y en estos autobuses supone una oportunidad única para dar a conocer la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica de nuestra provincia en una ciudad referente de Andalucía.

La apuesta por Sevilla como escenario para esta campaña promocional responde a su potencial como mercado emisor, intentando despertar el interés de los sevillanos por la riqueza cultural y patrimonial de la provincia, además del de los numerosos turistas que recibe Sevilla durante todo el año, nacionales e internacionales, que se encuentran visitando la capital hispalense, recorriendo sus calles y haciendo uso de sus autobuses urbanos.

Este tipo de campañas publicitarias permiten dar visibilidad a Palencia como destino turístico y a su amplia oferta de recursos y productos turísticos enmarcándose dentro de una estrategia más amplia de promoción de la provincia como destino cultural, con el objetivo de captar nuevos visitantes, principalmente turistas interesados en el arte, la historia y la cultura.