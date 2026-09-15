La Asociación ¡Vamos Palencia! abre una nueva etapa con Tomás Rioseras al frente y reactiva sus grupos de trabajo

La Asociación ¡Vamos Palencia! inicia una nueva etapa tras la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado 11 de septiembre en el CEAS de La Puebla, en la que se renovó la Junta Directiva y Tomás Rioseras Escudero fue elegido nuevo presidente, tomando el relevo de Fidel Ramos Ibáñez, primer presidente de la entidad. La nueva junta directiva afronta esta etapa con el objetivo de reactivar los grupos de trabajo y reforzar el contacto con asociaciones, colectivos y ciudadanos para escuchar sus necesidades y transformar sus ideas en propuestas concretas para Palencia. Tomás Rioseras Escudero ha querido reconocer el trabajo desarrollado por su antecesor, Fidel Ramos, quien seguirá participando y colaborando con la asociación: «Quiero mantener el legado de Fidel y poner en práctica todo lo aprendido durante estos años trabajando junto a él».

Por su parte, Fidel Ramos agradeció la confianza recibida durante esta primera etapa: «Gracias por dejarme ser el primer presidente de esta asociación, creada y trabajada para los intereses de Palencia y para luchar por nuestra ciudad». ¡Vamos Palencia! es una asociación abierta a quienes quieran aportar La asociación quiere que esta nueva etapa sirva también para incorporar nuevas personas y ampliar su presencia en los barrios y entre los diferentes colectivos de la ciudad. «Seguiremos escuchando a quienes viven aquí, a quienes trabajan por Palencia desde asociaciones y entidades y también a los palentinos que están fuera pero siguen teniendo ideas y ganas de aportar. Cualquier persona que tenga a Palencia en la cabeza y en el corazón tiene aquí una puerta abierta», señala Tomás Rioseras Escudero. Con la vista puesta en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, ¡Vamos Palencia! quiere intensificar este trabajo de escucha y participación para abordar los principales retos de la ciudad y generar nuevas propuestas desde la sociedad palentina. Las personas que quieran participar o colaborar con la Asociación pueden hacerlo a través del apartado «Asóciate» de la página web de ¡Vamos Palencia! o ponerse en contacto con la entidad a través de sus perfiles en redes sociales.