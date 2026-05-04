La Asociación de Naturalistas Palentinos denuncia la destrucción de una de las mayores colonias de cernícalo primilla de la provincia

La Asociación de Naturalistas Palentinos ha denunciado la destrucción de una colonia de cernícalo primilla (Falco naumanni) en la localidad de Frechilla, una de las más importantes de la provincia, en pleno periodo de reproducción.

Los hechos han sido constatados en la mañana de hoy, cuando se ha observado a dos operarios realizando trabajos de mantenimiento —aparentemente de retejo— en la cubierta del edificio mediante una máquina con cesta y brazo articulado. Durante estas labores, decenas de cigüeñas blancas, cernícalos primilla y grajillas sobrevolaban la iglesia sin poder acceder a sus nidos, lo que previsiblemente supondrá la pérdida de las puestas.

Asimismo, la manipulación y recolocación de tejas está provocando la destrucción directa de nidos, especialmente en el caso del cernícalo primilla, que nidifica bajo tejas y en mechinales de muros.

La Asociación de Naturalistas Palentinos considera inaceptable la realización de este tipo de actuaciones en plena época de cría de especies protegidas. El cernícalo primilla y la cigüeña blanca son especies protegidas por la legislación nacional y europea. La normativa vigente prohíbe expresamente la destrucción de nidos, así como la perturbación de las aves durante el periodo reproductor.

La Asociación de Naturalistas Palentinos ha puesto estos hechos en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente y del SEPRONA de la Guardia Civil. Asimismo, está preparando la presentación de una denuncia formal ante ambos organismos y su traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Palencia, al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la fauna.