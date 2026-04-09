El PP alerta del aumento “desorbitado” en reconocimientos extrajudiciales y exige un cambio en la política económica del Partido Socialista

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia manifiesta su gran preocupación por el “descontrol económico” del equipo de Gobierno socialista, quien este mandato ha elevado “drásticamente” el gasto en reconocimientos extrajudiciales llevados al pleno.

Estos reconocimientos extrajudiciales representan un mecanismo extraordinario para aprobar los gastos que se han llevado a cabo al margen de los procedimientos legalmente establecidos. Si bien su carácter debería ser excepcional, desde que los socialistas llegaron a la alcaldía hace casi 3 años han hecho de esta herramienta su forma ordinaria de proceder, evidenciando una "nefasta" gestión que, lejos de mejorar, va en aumento. Prueba de ello son los casi 7 millones de euros que el equipo de Gobierno llevó al pleno el pasado año en reconocimientos extrajudiciales, es decir, casi 7 millones de euros gastados sin respetar las leyes sobre la Tramitación de Contratos en las Administraciones Públicas. Una cifra que, dado el montante alcanzado a estas alturas del año y teniendo en cuenta que solo se han celebrado tres sesiones plenarias ordinarias (en las que se han aprobado más de 1,4 millones de euros), parece que va camino de superarse este 2026.

Estas cifras se han convertido en una auténtica “señal de alarma” desde que Miriam Andrés se convirtió en alcaldesa. Y es que, en la última década, los socialistas acaparan, con mucha diferencia, los mayores gastos mediante este procedimiento que, a priori, solo debería emplearse como vía extraordinaria. Por poner en contexto la gravedad de la situación, entre 2016 y 2019 se llevaron al pleno menos de 2,2 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales, un dato ampliamente superado en 2024 (más de 6 millones de euros) y 2025 (casi 7 millones), los dos ejercicios completos en los que el Partido Socialista ha gobernado esta ciudad en el actual mandato.

Cuando el PSOE se encontraba en la oposición, criticaba duramente los reconocimientos extrajudiciales llevados a pleno, pese a que los montantes en el anterior mandato fueron muy inferiores a los que vemos en la actualidad. Por ejemplo, en el ejercicio 2020, desde la bancada socialista se espetaban intervenciones como la siguiente: “no vamos a permitir que lo que debería ser extraordinario se convierta en ordinario por su mala gestión”, aseguraban. Aquel año, el pleno aprobó 1,3 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales, una cifra que contrasta con los casi 7 millones de 2025.

En la última sesión plenaria, celebrada en el mes de marzo, los populares afearon al PSOE que su forma de gestionar el dinero público sea una “tomadura de pelo”, al tiempo que instaron al equipo de Gobierno a cambiar su forma de actuar e intentar poner fin a esta “política de gasto al margen de la ley”.

La situación se ve agravada teniendo en cuenta que muchos de estos gastos corresponden a servicios cuyo contrato ha finalizado sin que haya una nueva licitación, lo que ha desembocado en huelgas como la del Servicio de la Grúa. Asimismo, muchas de las facturas que el equipo de Gobierno ha llevado al pleno han sido sin que exista crédito, como ocurrió con muchas de las facturas correspondientes a las fiestas de San Antolín de 2024. “Dejen de jugar con el dinero de los demás y pónganse a trabajar”, concluyen los populares.