El Aguilar Film Festival reunió a más de 11.000 espectadores en las proyecciones y actividades paralelas

La 37 edición del Aguilar Film Festival, que se celebró entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre, logró congregar en sus proyecciones y actividades paralelas a más de 11.000 espectadores, una cifra que deja constancia del alcance de este evento que lleva años poniendo en el mapa cultural nacional e internacional a la localidad de Aguilar de Campoo, a la provincia palentina y a Castilla y León.

Desde la organización, destacan la programación “amplia y diversa” que ha podido disfrutar el público, pero también las diferentes charlas, mesas de debate y clases magistrales que enriquecen el festival y que este año se han consolidado gracias la participación de centros educativos vinculados al audiovisual. Una vez más, la cita se ha convertido en punto de encuentro para los cineastas y, lejos de conformarse con lo conseguido hasta el momento, ha ampliado miras, llegando a nuevos públicos como los pacientes del Hospital Río Carrión y las personas usuarias de varios de los CEAS de la provincia.

Estas iniciativas, que buscan acercar el cine a pacientes y visitantes, generando momentos de entretenimiento y ocio, han recibido una “acogida fantástica”, tal y como afirma María José Ortega, alcaldesa de Aguilar. “También se ha consolidado la sección dedicada a cortometrajes de Castilla y León, que ha registrado un aumento en el número de trabajos presentados, así como el carácter internacional del festival, que sigue creciendo y atrayendo a cineastas de todo el mundo”, continúa.

En el mismo sentido se expresa el técnico de cultura, Jorge Sanz. “El Aguilar Film Festival cierra su última edición con un balance claramente positivo: más público, mayor proyección internacional y un fuerte refuerzo del compromiso con el talento joven y la igualdad en un año marcado, además, por ser mi último como director”, señala al respecto. Y, como ya ha indicado en diferentes entrevistas, afirma que se va “tranquilo por dejar el festival en buenas manos y consolidado como una cita de referencia del cortometraje en España, así como uno de los grandes motores culturales de Castilla y León”.

“Jorge ha sido imprescindible en el desarrollo del festival y de todas las actividades culturales que impulsa el Ayuntamiento. Despedir la 37 edición junto a él ha sido una forma magnífica de reconocer su labor y el esfuerzo de todo su equipo”, destaca Ortega, quien reconoce que este año ha tenido también un carácter “especialmente emotivo” por la despedida del director y alma mater del festival.

Asimismo, la alcaldesa de Aguilar de Campoo, califica la 37 edición del AFF como “la más exitosa hasta la fecha” y manifiesta también su satisfacción por las cifras alcanzadas. “Este incremento en la asistencia, a pesar de contar con un puente más corto, refleja el éxito continuo de nuestro festival”, asegura Ortega, quien también quiere destacar el aumento en la participación escolar, con la incorporación de centros de Primaria por primera vez, y el amplio abanico de actividades paralelas que han acompañado a las proyecciones.

DIFUSIÓN MEDIÁTICA E IMPACTO ECONÓMICO. Tanto Ortega como Sanz subrayan, además, el impacto económico del festival. Y es que el evento “llena hoteles y casas rurales, dinamiza el comercio y la hostelería y genera actividad para empresas y profesionales de la cultura durante varios días”. En este sentido, Sanz defiende que “con un presupuesto muy ajustado en comparación con otros certámenes de similar prestigio, el Aguilar Film Festival logra un efecto palanca que convierte cada euro invertido en retorno cultural, mediático y económico para Aguilar de Campoo y la provincia”.

Y junto a este impacto económico, el responsable del AFF pone en valor el eco mediático que también tiene el evento. “Un año más, el festival ha contado con una amplia cobertura en medios nacionales e internacionales, así como en radio, prensa especializada y plataformas digitales, afianzando su posición como uno de los certámenes de cortometrajes más reconocidos del país”, expresa el alma máter del festival.

La presencia de obras internacionales avaladas por la crítica y de figuras de primer nivel como Luis Zahera o Fernando Cayo “ha contribuido a que el nombre de Aguilar de Campoo aparezca en medios y agendas culturales dentro y fuera de España”, proyectando la imagen de la localidad muy por encima de su tamaño. “Ese seguimiento mediático, que en ediciones recientes se ha traducido en un valor de difusión superior al millón de euros, multiplica el retorno de la inversión pública y privada realizada en el festival”, continúa.

Conviene subrayar, además, que el evento está organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura, y que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España, el ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona o Eurostyle System, entre otros. “Solo alrededor del 25% del presupuesto procede del Consistorio -recuerda Jorge Sanz- mientras que el 75% llega gracias al apoyo del resto de administraciones”. A su juicio, esto demuestra “la capacidad del certamen para atraer recursos externos y convertirlos en retorno cultural, mediático y económico para el territorio”.

DESPEDIDA Y NUEVOS RETOS. Por último, el todavía director del AFF asegura que se siente “especialmente orgulloso” de la fuerza de la programación y del nivel de la Sección Oficial, con una destacada presencia de nuevas voces y de mujeres cineastas que confirman el compromiso del festival con el talento emergente y la diversidad de miradas. “Ha sido también una edición muy especial en lo personal, al ser la última que dirijo, vivida con una enorme carga emocional y con el cariño de cineastas, instituciones, medios, público y, sobre todo, de un equipo que lo ha dado todo durante años”, manifiesta al tiempo que asegura cerrar esta etapa “con gratitud y con la satisfacción del trabajo compartido”, convencido de que el Aguilar Film Festival “seguirá creciendo y defendiendo el cortometraje como un espacio fundamental de creación, encuentro y cultura para Aguilar”.

Respecto a esa nueva etapa que abre el festival, María José Ortega asegura que los retos para próximas ediciones incluyen ampliar estas iniciativas exitosas, mantener y superar la participación de mujeres directoras y protagonistas, y seguir fortaleciendo la proyección del festival dentro del ámbito nacional e internacional. “Aunque ya hemos hecho mucho, queda mucho por hacer, y nuestro objetivo es seguir creciendo en todas las áreas”, concluye. Con 37 años de historia, el Aguilar Film Festival se consolida así como un referente dentro del mundo del cortometraje, combinando éxito de público, proyección internacional y un compromiso creciente con la innovación y la inclusión cultural.