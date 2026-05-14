Aguilar acoge el pistoletazo de salida para una nueva edición del “Circuito Provincial BTT”

El VIII Circuito Provincial de BTT, que coordina el Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia, celebrará este sábado su primera prueba, con la “BTT Puerta a la Montaña, en Aguilar de Campoo.

La ruta saldrá a las 10,00 horas desde la Plaza España de Aguilar. Todos los participantes podrán recoger sus dorsales el mismo sábado entre las 8 y las 9,30h horas en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

La inscripción incluye el seguro de accidentes, varios avituallamientos, bolsa con regalos, vestuarios, duchas, aparcamiento, lavadero para bicis y muchos otros servicios.

El recorrido, de 66 km y 1.000 metros de desnivel positivo transcurre en su mayor parte por pistas forestales, caminos y senderos, descubriendo parajes de la montaña palentina que llamarán la atención de los ciclistas.

Como novedades para esta edición, se recupera la tradicional subida al “Monte Bernorio”, además de que, para intentar dar más visibilidad a la prueba la meta y control de tiempos tendrá lugar en la Plaza Mayor de la localidad.

Como en ediciones anteriores, la entrega de premios tendrá lugar en torno a las 14:00h en la misma Plaza Mayor.

Con esta prueba da comienzo el VIII Circuito de BTT “Diputación de Palencia”, que para esta edición establece las siguientes categorías: Júnior, Élite/Sub23, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60, tanto en la modalidad masculina como femenina, siempre y cuando haya un mínimo de 4 participantes por categoría.

Asimismo, las bicicletas eléctricas y de grável tendrán en la prueba una clasificación independiente, si bien los vencedores de estas especialidades no puntuarán en el circuito.

Con este circuito, la Institución Provincial quiere además de fomentar la práctica deportiva, poner en valor los principales recursos turísticos de la provincia; en este caso la Montaña Palentina.