El PP afirma que la “incapacidad” del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Palencia mantiene bloqueadas 5 ordenanzas

La “incapacidad” del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha desembocado en el bloqueo de cinco ordenanzas en lo que va de mandato, una situación que no solo refleja el “desgobierno” al que tiene acostumbrado a la ciudad Miriam Andrés, sino que impide a la administración local progresar y adaptarse a las necesidades de los palentinos.

La primera de estas ordenanzas es la de Venta Ambulante (Mercadillo), la cual, pese a estar aprobada de forma inicial desde el 2 de julio de 2025, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, sigue sin estar aprobada definitivamente casi diez meses después. Los populares manifiestan su preocupación por este bloqueo, principalmente por “la inseguridad jurídica que puede provocar al encontrarnos en una especie de limbo administrativo”, aseguran desde el Grupo Popular.

La segunda ordenanza es la reguladora del Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos, que incluía la nueva tasa de basuras. Esta ordenanza salió adelante de forma inicial con los votos favorables de Izquierda Unida-Podemos, ¡Vamos Palencia! y el Partido Socialista, si bien su aprobación definitiva está todavía en el aire. El Grupo Popular, con su voto en contra, manifestó en el pleno celebrado el 17 de julio de 2025 su total oposición al denominado “basurazo”, una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez a los ayuntamientos que acarrea como consecuencia el aumento de la factura fiscal de las familias. Cabe recordar que, en la misma sesión plenaria en la que salió adelante de forma provisional el nuevo gravamen, los populares presentaron una moción en contra de esta nueva tasa de la que no se conoce novedad.

A pesar de que en su día la tasa de basuras contó con los apoyos suficientes para su aprobación, la situación de la corporación ha cambiado radicalmente en los últimos meses. La ruptura del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y VP o la reconfiguración de algunos grupos políticos ponen en entredicho la aprobación definitiva de la ordenanza, una muestra más de la “inestabilidad” sobre la que gobiernan los socialistas en Palencia.

La Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones fue tumbada de forma definitiva por el pleno como consecuencia del “caciquismo” del PSOE. Pese a que los populares consiguiendo en la elaboración del documento un amplio listado de excepciones que favorecían la libertad de circulación, el cierre al tráfico de las calles Don Sancho y La Cestilla detonó las negociaciones. “Nuestra máxima siempre fue garantizar la mayor libertad de circulación de los ciudadanos; con el cierre de Don Sancho y La Cestilla, esa libertad se vio cortada de golpe”, explica el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Víctor Torres.

En todo momento, el Grupo Popular ha apelado al sentido común en el cierre de dichas vías, alegando que pueden convivir vehículos y peatones, tal y como estaba previsto en el proyecto de semipeatonalización ejecutado en el centro de la ciudad. Los populares han tendido la mano en multitud de ocasiones al equipo de Gobierno para estudiar una alternativa a la peatonalización de una de las principales arterias de la ciudad, aceptando incluso cierres al tráfico puntuales en momentos de mayor afluencia como las fiestas de San Antolín o el festival Palencia Sonora. A pesar de estas propuestas, los socialistas han mantenido una postura cerrada al entendimiento, lo que ha desembocado no solo en la no aprobación de la Ordenanza de la ZBE, sino también en el desprecio a la voluntad mayoritaria del pleno, que se posicionó con 14 votos favorables frente a 11 en contra a favor de la reapertura de dichas calles.

Por otro lado, el equipo de Gobierno de Miriam Andrés continúa sin avances en dos ordenanzas anunciadas a “bombo y platillo” a lo largo del mandato: la Ordenanza Reguladora de Tenencia de Animales y la nueva Ordenanza de Tráfico. Esta última representa una especial relevancia para la ciudad, ya que en ella se pretende regular la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal, los cuales han experimentado un importante incremento en los últimos años.

Asimismo, no hay ninguna novedad respecto a otras dos ordenanzas anunciadas en 2024 por el equipo de Gobierno: una ordenanza para regular las competencias de los trabajadores del Servicio de Obras, a la que hizo referencia a través de los medios de comunicación el concejal de Urbanismo en enero de 2024; y la ordenanza para la Recaudación e Inspección de Tributos, presentada por el edil de Hacienda en marzo del mismo año.