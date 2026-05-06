ACD Montaña Palentina firma contratos de ayuda por un montante total de 254.986,79 de euros de fondos públicos procedentes de LEADER 2023- 2027

El Centro de Desarrollo Comarcal, en dependencias del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, acogió en la tarde del martes 5 de mayo de 2026 la firma conjunta de Contratos de Ayuda del Grupo de Acción Local (GAL) ACD Montaña Palentina en el marco de la Intervención 7119 LEADER del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) de España para el periodo 2023-2027 en Castilla y León. ACD Montaña Palentina ha firmado los contratos de ayuda de 6 proyectos de inversión para su financiación con cargo al programa LEADER 2023-2027. La ayuda aprobada supone una inyección de 254.986,79 euros de fondos públicos LEADER en Montaña Palentina para la ejecución de inversiones que en su conjunto suponen 454.425,64 de euros. Las ayudas proceden en un 53 % del FEADER, un 32,93 % de la Junta de Castilla y León y un 14,07 % del Ministerio de Agricultura.

El acto de firma conjunta de los correspondientes contratos de ayuda, visibiliza la importancia del trabajo conjunto de diferentes empresas, sectores, instituciones para conseguir el desarrollo económico y social de la comarca. Al acto, presidido por Manuel Maza, presidente del GAL y alcalde de Santibáñez de la Peña, asistieron miembros de la Junta Directiva del GAL y representantes de las empresas y entidades beneficiarias de las ayudas. El presidente de ACD Montaña Palentina subrayó el papel que LEADER y el GAL juegan en el desarrollo comarcal con su apoyo a pequeños proyectos empresariales y a iniciativas públicas. Felicitó a las entidades beneficiarias, agradeciendo su esfuerzo como motor del mantenimiento socioeconómico comarcal. El presidente trasladó a los beneficiarios y promotores que sus proyectos individuales forman parte de un proyecto conjunto de la comarca que es la Estrategia de Desarrollo Local LEADER (EDLL) que lidera el ACD Montaña Palentina y que ha sido definida desde la participación de la población.

Reconoció que con su esfuerzo inversor se demuestra el compromiso individual con el desarrollo de la comarca. Y añadió que con estas iniciativas se sigue demostrando el valor de LEADER y de los Grupos de Acción Local para fomentar la cohesión territorial en el medio rural.

Proyectos presentados

De estos primeros 6 proyectos aprobados en el marco del programa Leader 2023-2027, 5 son de carácter productivo. Tres de ellos son de creación de nueva actividad: la puesta en marcha de una empresa de albañilería y reparaciones, una administración de lotería que evita su cierre mediante traspaso de titularidad y una nueva clínica dental. Estas nuevas actividades se desarrollan en Cervera de Pisuerga una y las otras dos en Aguilar de Campoo. Los otros dos proyectos productivos son liderados por empresas ya consolidadas del territorio y se trata de la diversificación de una empresa de servicios forestales y la ampliación de una clínica dental, ambas empresas de la localidad de Guardo. Finalmente, un proyecto de los denominados “no productivos” que consiste en la instalación de un escaparate digital cultural y turístico en Aguilar de Campoo. Todos estos proyectos contribuyen a la ampliación y mejora del tejido empresarial de la comarca. Estos proyectos suponen la creación de 8,5 nuevos empleos y la consolidación de otros 8,7 puestos de trabajo. Los promotores que han firmado los contratos de ayuda han sido el Ayuntamiento de Aguilar (Escaparate Digital), Alberto Pando (albañilería y reparaciones), Élite Forestal SLU (servicios forestales), Milagros Franco (administración de loterías) y Tim Contre SLU y Santosperio SL (sendas clínicas dentales).