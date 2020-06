El traslado del mercado de Colón sigue sin una ubicación definida

Coreando consignas como “Queremos Trabajar”, “Queremos Colón” el grupo de comerciantes ha protestado con pancartas y silbatos ante el consistorio de San Marcelo, y acusaban al alcalde de no querer escucharles. Representando a las 104 familias que viven del tradicional mercado de Colón y exigiendo que se dé una solución «digna» para una nueva ubicación ante la imposibilidad de que sigan desarrollando su actividad laboral en la actual plaza, los concentrados han querido que se escuche su voz y se les tenga en cuenta, tras haber sufrido, como otros sectores, la paralización total de la actividad a causa de la crisis sanitaria, que ahora les saca del emplazamiento donde han mantenido su actividad desde 1985. Su principal demanda es que se les permita asentar sus puestos en la carretera de Papalaguinda, a la altura de la zona naranja más cercana a la glorieta de Guzmán. Una opción que no se baraja desde el Consistorio, quien entiende que la ubicación perjudicaría al comercio de la ciudad y ocasionaría dificultades en el tráfico. Los comerciantes criticaron que el alcalde esté haciendo caso a los representantes de la FELE, y reprocharon que no se tengan en cuenta el futuro de 104 familias que solo quieren trabajar y no irse al destierro. Los comerciantes esperan una nueva reunión que resuelva sus reivindicaciones.