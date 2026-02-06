Tapar las vías de Feve en León supondría enterrar 21 millones ya gastados en la fracasada integración

ADIF cifra en 21 millones de euros la inversión ya realizada para la fracasada integración de la FEVE en León, que ahora se busca desde el Ministerio de Transportes tapar para que pase un autobús eléctrico.

De la misma forma, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se estima entre seis y seis millones y medio los ingresos por la edificabilidad de viviendas en el entorno de la Estación de Padre Isla.

Son datos que figuran en la petición realizada por la Plataforma en Defensa de Feve en León al Portal de Transparencia sobre los costes de las inversiones ya realizadas en León.

Por partes, se invirtieron 16 millones de euros en las obras ferroviarias, 3,1 millones en la urbanización de la estación de Matallana de Padre Isla, 1,77 en adquirir seis parcelas y dos edificaciones en ese mismo sector según los datos facilitados.

De la misma forma se invirtieron 100.000 euros en la demolición de las edificaciones existentes.

Para la plataforma, la dejadez y falta de valentía de la clase política leonesa ha permitido el derroche de estas cantidades para un tren que ha perdido tres cuartas partes de sus viajeros y por el que se gastan 600 euros en taxis de sustitución al día.