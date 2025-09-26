¿Referéndum sobre la autonomía de la Región Leonesa? UPL lo pedirá en las Cortes de Castilla y León

Es la última moción que puede llevar la UPL a pleno de las Cortes de Castilla y León en este mandato, y los leonesistas han decidido hacerlo a lo grande y marcar así el debate: la Unión del Pueblo Leonés llevará a la sesión de los días 7 y 8 de octubre la petición de referéndum para la autonomía de la Región Leonesa.

Esta será la última moción que los leonesistas llevarán este mandato al hemiciclo autonómico, en la que pedirán que se consulte a los ciudadanos sobre esa posibilidad. La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, ha recordado que cuando se constituyó caprichosamente la comunidad no hubo referéndum en el que preguntar a los ciudadanos, como si lo hubo en el resto de comunidades.

Los indicadores económicos, las políticas del PP en la Junta y en general el abandono que aseguran que sufren León, Zamora y Salamanca son el argumento para pedir esa consulta, que llevarán al pleno en la jornada del 8 de octubre. Con esta moción, los leonesistas quieren que los grupos políticos se posicionen, aunque no esconden que no sobran esperanzas para que apoyen esta iniciativa.

Los tres procuradores de UPL se apoyan en los artículos 2 y 143 de la Constitución, dentro siempre de la unidad de la nación española y conforme a lo establecido en la Carta Magna y en el Estatuto de Autonomía.